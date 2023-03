Descubra como será a disputa e quais são as datas dos jogos da Repescagem do Campeonato Mineiro, que definirá o futuro dos times Caldense, Democrata SL e Patrocinense na primeira divisão.

Foto: Raphael Carrusca/Democrata FC

A Federação Mineira de Futebol divulgou as datas e horários dos jogos da Repescagem do Campeonato Mineiro, que consiste em um triangular disputado pelos três times de pior campanha na primeira fase.

Caldense, Democrata SL e Patrocinense jogarão entre si em turno e returno, e apenas o primeiro colocado permanecerá na primeira divisão, enquanto os dois últimos serão rebaixados para o Módulo 2 de 2024.

A primeira partida será disputada no próximo domingo entre Patrocinense e Democrata SL, em Patrocínio, e a última rodada ocorrerá no dia 8 de abril.

Veja a tabela completa:

12/03 - Patrocinense x Democrata-SL, no Pedro Alves, às 10h

18/03 - Democrata-SL x Caldense, na Arena do Jacaré, às 16h

22/03 - Caldense x Patrocinense, no Ronaldão, às 20h

26/03 - Patrocinense x Caldense, no Pedro Alves, às 10h

01/04 - Caldense x Democrata-SL, no Ronaldão, às 16h

08/04 - Democrata-SL x Patrocinense, na Arena do Jacaré, às 16h

Da redação, Djhessica Monteiro.