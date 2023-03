Ronaldo declara que estará na Arena do Jacaré em Sete Lagoas para Cruzeiro x América

No próximo sábado (11/03) a Arena do Jacaré em Sete Lagoas será palco do primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e América. A partida marcada para as 16:30h terá, além do clássico dentro de campo, uma figura de destaque nos camarotes: Ronaldo Fenômeno, gestor majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro afirmou durante transmissão de ontem (06/03) em seu canal da Twitch que estará presente no estádio setelagoano.

Foto: Ronaldo TV/Twitch/Reprodução

"Próximo jogo do Valladolid é contra o Elche fora de casa, não estarei lá para assistir pois já voltei para o Brasil", iniciou dizendo Ronaldo.

Depois o gestor complementou: "Estou em São Paulo, e final de semana que vem estarei em Sete Lagoas para acompanhar o Cruzeirão cabuloso na primeira semifinal contra o América".

Ronaldo vem acompanhando presencialmente alguns jogos do Cruzeiro desde que adquiriu 90% das ações da SAF do clube em 2022. Ele concilia tais presenças com aquelas aos jogos do Valladolid, da Espanha, outro clube em que também é sócio majoritário.

Ingressos para o jogo de sábado já estão sendo vendidos a preços promocionais a partir de R$ 35. Sócios 5 Estrelas terão benefícios de acordo com a modalidade do plano, já estando aptos a comprar desde as 18h da segunda-feira (06/03). Quem não é sócio poderá adquirir seu ingresso a partir das 14h de quarta-feira.

Da Redação, Vinícius Oliveira.

Fonte: Superesportes, O Tempo.