Série invicta do América contra o Cruzeiro começou com controvérsia

As duas equipes entrarão em campo no sábado, às 16h30, na Arena do Jacaré em Sete Lagoas, para disputar a primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Foto: Mourão Panda/América

O América enfrentará o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro após uma sequência de bons resultados contra seu adversário. O primeiro de dois jogos será realizado neste sábado (11) às 16h30 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Nos últimos cinco jogos, o Coelho não foi derrotado pela Raposa. O primeiro jogo dessa série foi em 21 de março de 2021, quando o time alviverde venceu seu rival por 1 a 0 na Arena Independência pela quinta rodada do Estadual.

Esse jogo em particular foi marcado por muita polêmica, com expulsões e um pênalti perdido. Ao marcar o gol americano, o lateral-direito Joseph teria estado em posição irregular. No entanto, o árbitro Emerson de Almeida Ferreira não viu a irregularidade.

Mais tarde, o lateral-esquerdo Matheus Pereira foi expulso após receber seu segundo cartão amarelo por falta no atacante Léo Passos do América. Logo em seguida, o zagueiro azul Eduardo Brock também foi expulso depois de cometer um pênalti em Léo Passos. Brock mesmo cobrou o pênalti e o mandou para fora.

Mudança no elenco:

Apenas três membros da equipe atual do América jogaram naquela partida: o goleiro Matheus Cavichiolli, o volante Juninho e o meia Alê. O lateral-direito Thalys, que ainda faz parte do elenco do América, estava no banco de reservas na época, mas não entrou em campo.

Naquela ocasião, o América jogou com Matheus Cavichioli no gol; Joseph (Diego Ferreira), Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo na defesa; Sabino, Juninho, Gustavinho (Leandro Carvalho) e Alê (Zé Ricardo) no meio-campo; Marcelo Toscano (Sávio) e Rodolfo (Léo Passos) no ataque. O treinador era Lisca.

O Cruzeiro, por sua vez, contou com Fábio no gol; Raúl Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira na defesa; Adriano (Rafael Sóbis), Jadson (Matheus Barbosa) e Alan Ruschel (Marcinho) no meio-campo; Airton (Bruno José), Felipe Augusto (Willian Pottker) e Marcelo Moreno no ataque. O treinador era Felipe Conceição.

Da redação com O Tempo.