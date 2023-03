Primeiro jogo do triangular final já começou para o Democrata

Um trabalho de intensidade com variações em troca de passe foi o principal em mais um dia de preparação do Democrata para o primeiro jogo do triangular final do campeonato mineiro. No próximo domingo o time vai a Patrocínio enfrentar os donos da casa, às 11h.

Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (08) o treinador Wallace Lemos reuniu o grupo antes da atividade e falou que “o jogo já começou”. Nos próximos dois dias o plantel treina pela manhã para se habituar ao horário da partida.

O lateral Filipe Souza acredita que o time evoluiu e tem tudo para fazer uma boa “competição”, assim o grupo classifica os confrontos. “A gente trata o triangular como uma nova competição e estamos nos preparando muito. Acredito que evoluímos bem nessa última semana e vamos confiantes”, disse.

A comissão técnica comanda trabalhos quinta e sexta-feira, às 9h. A delegação para Patrocínio no início da manhã do próximo sábado (11), um dia antes do jogo.

Com DFC