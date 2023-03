Torneio de handebol vai agitar o fim de semana com forte apoio da Prefeitura de Sete Lagoas

O esporte especializado também vem forte. Com um grande apoio da Prefeitura, Sete Lagoas recebe, neste fim de semana, uma importante competição de handebol. Os jogos serão realizados no ginásio do Unifemm nas categorias masculino e feminino e as premiações foram entregues pela Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer às organizadoras do campeonato na tarde desta quarta-feira, 8 de março.

Coordenador de Esportes, Marcelo da Cooperseltta, entregou a premiação às organizadores do torneiro, Daniele Martins 'Magrela' e Amanda Souza.

O torneio Handgrilado vai reunir equipes de Sete Lagoas, Belo Horizonte, Contagem, Três Marias, Paracatu e Pirapora. A abertura será nesta sexta-feira, 10, às 17 horas, quando serão realizados dois jogos amistosos (masculino e feminino) com times formados por jovens atletas. A competição começa pra valer no sábado, 11, a partir das 8 horas.

O torneio é organizado pelo grupo “Os Seis” e, além da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, tem o apoio da Secretaria Municipal de Educação, que providenciou o alojamento para os atletas, do SAAE, que vai fornecer água mineral durante os jogos e do Unifemm que cedeu seu ginásio coberto. “Nossa ideia é resgatar a prática desse esporte que já foi destaque em Sete Lagoas. Agradeço à Prefeitura por todo esse apoio que foi fundamental para que este projeto se tornasse realidade”, ressaltou Amanda Souza, uma das organizadoras.

A entrada para os jogos é gratuita e o público poderá ver de perto excelentes equipes da modalidade. “A expectativa é muito boa. Os times são fortes e tenho certeza que serão jogos com excelente nível de competitividade”, destaca Daniele Martins “Magrela”, também organizadora.

Serão 12 times da categoria adulto totalizando 240 atletas e outros quatro da categoria universitária, que estarão na abertura, com mais 64 competidores. “Mais uma modalidade do especializado movimentando Sete Lagoas. Além de incentivar a prática do handebol, estamos transformando Sete Lagoas em uma referência esportiva. Nosso cronograma de 2023 vai muito além, vem muito coisa boa por aí”, ressaltou o coordenador de Esportes, Marcelo da Coopersellta.

Ainda na programação do torneio está a festa oficial dos atletas que será realizada no sábado, a partir das 23 horas, na Ilha.

TORNEIO HANDGRILADO

Abertura

Sexta-feira, 10

17h – Jogo Masculino

18h – Jogo Feminino

Sábado, 11

8h – CHG x Audax (Masc B)

9h05 – CHG x Handpira (Fem A)

10h10 – AUDAX x Fênix C (Fem B)

11h15 – Fênix C x Bharbixas (Masc A)

12h20 – Paracatu x CHG (Masc B)

13h25 – Intervalo

13h45 – Handbabado x Fenix C (Fem B)

14h50 – Dusotros x Bharbixas (Masc A)

15h55 – CGH x Fênix H.C (Fem A)

17h – Handbabado x AUDAX (Fem B)

18h05 – Intervalo

18h20 – Paracatu x AUDAX (Masc B)

19h25 – Handpira x Fênix H.C. (Fem A)

20h30 – Dusotros x Fênix C (Masc A)

DOMINGO, 12

10h – 2º Chave A x 1º Chave B (Fem)

11h15 – 2º Chave A x 1º Chave B (Masc)

12h30 – 1º Chave A x 2º Chave B (Fem)

13h45 – Intervalo

15h20 – Final Feminino

16h35 – Final Masculino