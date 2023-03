Cruzeiro divulga parcial de ingressos vendidos para jogo contra América na Arena do Jacaré

Na tarde de quinta-feira (9), o Cruzeiro anunciou que já vendeu mais de 18 mil bilhetes para o jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro contra o América. O clássico entre os dois rivais acontecerá neste sábado (11), às 16h30, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. A previsão é de que o público total seja de 19.300 torcedores, sendo que o América terá direito a 850 bilhetes, equivalentes a cerca de 4,4% da capacidade do estádio.

Foto: Cruzeiro Esporte Clube / Divulgação

A venda de ingressos começou para sócios do Cruzeiro na última segunda-feira (6) e para o público em geral na quarta-feira (8). Os preços variam entre R$ 35 (meia-entrada mais barata) e R$ 100 (inteira mais cara), dependendo do setor escolhido. O desconto de meia-entrada é disponível para estudantes, idosos e pessoas com deficiência.

A torcida do América poderá adquirir ingressos para o Portão 03 por R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada).

O Sócio 5 Estrelas do Cruzeiro deve resgatar seu ingresso através do site socio5estrelas.com.br ou no site ingresso.cruzeiro.com.br.

Quem não é sócio pode comprar pelo site ingresso.cruzeiro.com.br nos setores que estiverem abertos ao preço da inteira e da meia, segundo disponibilidade.

A escolha da Arena do Jacaré se deu pelo fato de o Cruzeiro estar em conflito com a Minas Arena, empresa que administra o Mineirão, o maior estádio de Belo Horizonte e local onde a equipe geralmente joga em casa. O Independência não era uma alternativa para esse jogo porque, segundo termos do acordo entre os dois times, o Coelho não pode ser visitante em seu próprio estádio.

O jogo de volta da semifinal está previsto para acontecer em 18 ou 19 de março, ainda sem horário definido, com mando de campo do América no Independência.

Da Redação, Vinícius Oliveira

Fontes: Cruzeiro Esporte Clube, Superesportes