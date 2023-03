Democrata embarca para início do Triangular Final do Mineiro

O Democrata finalizou os preparativos para o início do triangular final do campeonato mineiro, que terá início no próximo domingo às 10h, com uma partida fora de casa contra a Patrocinense.

Foto: Democrata FC / Divulgação

Na última sexta-feira (10), a equipe realizou seu último treino em Sete Lagoas antes do jogo, no estádio Leia Dias (Campo do Montreal), com um treino coletivo no horário da partida, comandado pelo técnico Wallace Lemos.

Segundo o treinador, “foi uma semana boa de trabalho onde os meninos se entregaram muito nos treinamentos e no entendimento das dificuldades dessa nova competição. Estamos todos embuídos em fazer um grande triangular”.

A delegação viajará para Patrocínio na manhã deste sábado (11). No hotel, farão um treino leve na parte da tarde e descansarão para o jogo contra o time da casa na manhã de domingo. O retorno para Sete Lagoas está programado logo após a partida.

Da Redação com Democrata FC