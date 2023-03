Tito retorna ao Democrata para disputa do Triangular Final

O Democrata anunciou nesse sábado (11) a volta de um jogador importante em sua campanha histórica do ano passado: o atacante Tito. Com 36 anos e vindo do Anápolis (GO), o experiente jogador chega para ajudar o time no Triangular Final.

Foto: Democrata FC / Divulgação

Tanto o clube quanto o jogador tinham o desejo de retomar sua parceria de sucesso. Tito sempre demonstrou afeto pelo Jacaré, e a diretoria buscava alguém com o perfil dele.

“Estou muito feliz em poder voltar à Arena onde fui muito feliz. Estou muito motivado diante do desafio. Assisti aos jogos e sei que o time é bom. É trabalhar, fazer bons jogos e conquistar nosso objetivo”, declarou o atleta.

Natural de São Paulo e com passagens por times como Nacional (SP), Desportivo Brasil e São Bernardo, Tito contará com a companhia de colegas de equipe como Thainler e Rodney para se adaptar a esse novo momento. O atacante já treinou com o grupo na sexta-feira (10) e foi relacionado por Wallace Lemos para o jogo em Patrocínio, marcado para o próximo domingo.

Da Redação com Democrata FC