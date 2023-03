Democrata-SL perde para o Patrocinence no triangular do rebaixamento no Mineiro

O Democrata-SL perdeu para o Patrocinense por 2 a 0 na primeira rodada do triangular do rebaixamento do Campeonato Mineiro. Neto Costa e Gleisinho marcaram os gols do jogo realizado neste domingo (12), no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio.

Foto: Reprodução Internet

Com o resultado, o Patrocinense fica na liderança no triangular, com três pontos. Estão zerados Democrata-SL e Caldense, que estreia na repescagem no próximo sábado (18), às 16h, contra a equipe de Sete Lagoas, fora de casa.

Repescagem

No triangular, as três equipes - Patrocinense, Democrata-SL e Caldense - vão jogar entre si por seis rodadas, em jogos de ida e volta. Ao final, duas serão rebaixadas, enquanto uma se manterá na elite.

O Democrata-SL finalizou a primeira fase com a pior campanha entre os 12 times participantes. Com apenas 17% de aproveitamento e quatro pontos somados, a equipe perdeu três partidas e empatou quatro.

O Patrocinense somou os mesmos quatro pontos, mas com uma vitória - sobre o Athletic, por 1 a 0 -, um empate e seis derrotas.

A Caldense fez cinco pontos e terminou a fase com 20%¨de aproveitamento.

Da Redação com Superesportes