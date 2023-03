Academia Nado Livre participa da I Fase da Copa MG de Natação

No último sábado, dia 11/03, os atletas da Academia Nado Livre fizeram bonito na I fase da Copa MG de Natação. A competição que ocorreu em piscina de 25 metros do Colégio Magnum de Belo Horizonte contou com participação de nadadores de diversas academias e clubes da região central do estado.

Foto: Academia Nado Livre

Os representantes da Nado Livre mostraram todo seu talento e determinação, arrasando nas provas disputadas. Com um desempenho impressionante, os atletas conquistaram diversas medalhas e se destacaram em diversas categorias.

Foto: Academia Nado Livre

A equipe de treinadores da academia se mostrou muito orgulhosa do desempenho de seus atletas. Segundo eles, a dedicação e o empenho dos nadadores foram fundamentais para o sucesso na competição.

Os atletas da Nado Livre agora se preparam para a próxima fase da Copa MG de Natação que promete ser ainda mais emocionante e disputada. Com um time tão talentoso e determinado, não há dúvidas de que eles têm tudo para continuar arrasando nas piscinas.

Parabéns a todos os nadadores da Academia Nado Livre pela excelente participação na primeira fase da Copa de Natação!

Da Redação com Academia Nado Livre