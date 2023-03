Jogo decisivo entre Galo e Millonarios-COL: poucos ingressos disponíveis

Estima-se que 45 mil pessoas estarão presentes no jogo da terceira fase da Copa Libertadores.

Foto: Pedro Souza / Atlético

Com um jogo decisivo da Copa Libertadores chegando, espera-se um Mineirão lotado para o confronto entre Atlético e Millonarios-COL, marcado para quarta-feira (15) às 21h30. Até o momento em que esta reportagem foi redigida, restavam poucos ingressos disponíveis para a torcida do Galo nos setores roxo superior e camarotes, com as vendas ainda exclusivamente on-line.

Caso os ingressos não se esgotem entre os sócios, há a possibilidade de distribuição no Labareda, com vendas físicas previstas para esta terça-feira (14), das 11h às 18h.

De acordo com o Mineirão, a previsão é de um público de 45 mil pessoas, com a média dos valores dos ingressos restantes sendo de R$ 361,33, levando em consideração apenas o preço da inteira.

Confira os valores dos ingressos restantes:

- Camarote Vermelho (avulso e sem buffet): R$ 300 / R$ 150 - venda exclusiva no site do Mineirão

- Camarote Roxo (avulso e sem buffet): R$ 500 / R$ 250 - venda exclusiva no site do Mineirão

- Roxo Superior: R$ 284

Da redação com O Tempo.