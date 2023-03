Cruzeiro oficializa contratação do volante Richard, ex-Ceará

Há mais de uma semana o jogador vem treinando na Toca da Raposa 2 e estará disponível como escolha para o restante da temporada.

Foto: Alexandre Schneider/GettyImages

Fim da novela! O Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do volante Richard, que chega ao clube por empréstimo de uma temporada. O jogador disputou a última edição do Campeonato Brasileiro pelo Ceará e foi cedido ao time celeste com os direitos econômicos fixados ao término do empréstimo.

Apesar de toda a documentação estar liberada até a próxima sexta-feira (17), o jogador não deve ser opção para o técnico Pezzolano no confronto contra o América, na segunda partida da semifinal do Mineiro, no próximo domingo (20), às 18h, no Independência. Richard ainda não atuou em 2023.

Na temporada passada, o volante defendeu o Ceará em 44 partidas, mas como a equipe foi rebaixada para a Série B, ele avisou à diretoria do Vozão que não permaneceria no clube. Richard é o quinto reforço na posição contratado pela Raposa neste ano, após Ramiro, Fernando Henrique, Wallisson e Matheus Jussa. Fernando Henrique, que sofreu uma contusão no joelho, ainda não estreou pelo Cruzeiro.

Além dos reforços, o Cruzeiro conta com Neto Moura, Filipe Machado e Ian Luccas na posição de volante. Mesmo com a intensa concorrência interna, Richard chega ao clube como uma oportunidade de mercado, já que foi contratado a baixo custo.

Por esse motivo, o volante vinha treinando por conta própria e não atua em uma partida oficial desde o dia 9 de novembro. Ele deve precisar de um tempo para adquirir ritmo de jogo e ficar à disposição do técnico Paulo Pezzolano. Richard já defendeu Fluminense, Corinthians, Vasco e Athlético-PR, além do Ceará.

Da redação com O Tempo.