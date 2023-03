Democrata disponibiliza ingressos femininos gratuitos para jogo contra Caldense no sábado (18)

A próxima partida do Democrata é contra a Caldense sábado (18) na Arena do Jacaré e mulheres terão entrada livre nesse jogo. O time entra em campo às 18h em jogo válido pela 2ª rodada do Triangular Final do Campeonato Mineiro.

Foto: Democrata FC / Divulgação

Para retirar os ingressos o público feminino deve acessar o site oficial do Democrata (clique aqui). É necessário fazer um cadastro informando nome completo, CPF, telefone, e-mail e criar uma senha.

Importante: esse cadastro precisa ser feito até o dia 17/03, sexta-feira, às 18h.

A entrada será feita por meio de TAG (adesivo eletrônico), não havendo ingresso físico. Para retirar a TAG, basta se dirigir até a bilheteria do portão 3 da Arena do Jacaré no dia do jogo (serviço disponível até as 18:30h do sábado).

Ingressos para acompanhantes também estão sendo vendidos a R$ 10 no site oficial, na Arena e nas Lojas Beco (Emílio de Vasconcelos e Monsenhor Messias), Carnes e Afins, Casa Progresso, Cooperlíder, Mobiliadora São José, Padaria 24h, Padaria Lanza e Padaria Morro Vermelho. Esse preço promocional vale até as 12h do sábado, após tal horário vendas ocorrem apenas na Arena do Jacaré a R$ 20.

Na primeira partida do Triangular Final o Democrata foi derrotado pelo Patrocinense por 2 a 0 jogando em Patrocínio. Como o Triangular tem jogos de ida e volta, além dessa partida contra a Caldense no próximo sábado o Democrata ainda jogará com Patrocinense em casa e a própria Caldense fora, o que lhe permite se recuperar na competição. O clube que terminar a competição em primeiro lugar se mantém no Módulo I do Campeonato Mineiro e os outros dois serão rebaixados ao Módulo II.

*Matéria atualizada às 09:15h, 15/03/2023.

Da Redação, Vinícius Oliveira