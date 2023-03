O próximo jogo do Democrata-SL contra o Caldense teve o horário alterado para às 18h, visando o maior conforto do público na Arena, que vinha sofrendo com a permanência no sol no período da tarde.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

No jogo válido pela segunda rodada do triangular final do campeonato mineiro as mulheres não pagam entrada. E contando, mais uma vez, com a força que vem da arquibancada os ingressos estão com valor promocional, R$ 10.

Os torcedores que forem de acompanhantes podem adquirir as entradas a R$ 10 no site oficial, democratajacare.com.br, na Arena do Jacaré e nos locais já conhecidos da torcida. Lojas Beco (Emílio de Vasconcelos e Monsenhor Messias), Carnes e Afins, Casa Progresso, Cooperlíder, Mobiliadora São José, Padaria 24h, Padaria Lanza e Padaria Morro Vermelho.

Os ingressos a R$ 10 serão vendidos até o dia do jogo às 12h. Após esse horário vendas apenas na Arena do Jacaré a R$ 20. No mês das mulheres o Democrata precisa do apoio feminino e de sua apaixonada torcida para reagir no campeonato.

Com DFC