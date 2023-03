Jovens que sonham em ser goleiros têm uma grande oportunidade de atuarem na base do Democrata Futebol Clube. A diretoria das categorias inferiores busca atletas nascidos nos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Atletas de linha para o sub-15 também serão avaliados de 20 a 24 de março .

Foto: Divulgação

Para participar os jovens devem se cadastrar pelo link a seguir CLIQUE AQUI. As inscrições seguem até o próximo dia 19 de março se as vagas não forem preenchidas. Nos próximos dias 20, 22 e 24 de março, sempre a partir das 8h, os testes vão acontecer no campo do CAP, rua Bernardo de Vasconcelos, 569, bairro Progresso.

Após o cadastro os inscritos vão receber pelo whatsapp a documentação necessária para participar. O atleta que não apresentar a documentação não vai participar dos testes.

Os jogadores aptos a participarem dos testes deverão apresentar laudo médico que atesta a aptidão do atleta para a prática esportiva. O clube não cobra taxa de participação, nem oferece alojamento, alimentação ou transporte para os interessados.

As categorias de base do Democrata hoje estão envolvidas na disputa da Copa do Brasil de base, nas categorias sub 15 e 17. A turma do sub 16 participa da Copa Brasileirinho da categoria.

Com DFC