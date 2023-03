Atlético bate Millonarios no Mineirão e avança para a fase de grupos da Libertadores

Em um duelo cercado de expectativas no Mineirão, em Belo Horizonte, o Atlético cresceu em produtividade ao longo dos 90 minutos e venceu o Millonarios, da Colômbia, por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (15/3). Com o resultado selado pelos gols de Paulinho (2x) e Hulk, o Galo cumpriu seu maior objetivo no primeiro trimestre e garantiu uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Após um empate em 1 a 1 no jogo de ida, em Bogotá, o Atlético precisava da vitória no Gigante da Pampulha para avançar aos grupos do principal torneio do continente. Mesmo sem uma atuação brilhante, a equipe comandada por Eduardo Coudet cresceu no segundo tempo e contou com a qualidade de sua dupla de ataque para fazer valer o favoritismo na fase preliminar.

Agora, o Atlético volta suas atenções ao Campeonato Mineiro. No sábado (18/3), às 16h30, o Galo receberá o Athletic no segundo jogo da semifinal do Estadual. A partida será realizada no Independência, em BH. O Alvinegro precisa de uma vitória para avançar à decisão.

Atlético x Millonarios

Com Zaracho titular, o Atlético se apresentou em uma organização inicial diferente no Mineirão. O argentino ocupava o corredor do meio-campo pela direita, enquanto Edenilson jogava mais centralizado, mas isso se inverteu. Desde os primeiros minutos, a partida era intensa, com duros duelos na intermediária e alternâncias na posse de bola.

Logo aos 4min, o Atlético tomou um grande susto no Mineirão. Allan falhou em um passe no meio-campo e cedeu contra-ataque perigoso ao Millonarios. O próprio volante do Galo, no entanto, se recuperou com um carrinho na área e viu a bola quase entrar após a dividida.

Ainda nos primeiros minutos, o técnico Eduardo Coudet teve de queimar sua primeira substituição. Com dores lombares após uma queda, Allan deu lugar a Otávio.

O primeiro bom lance de ataque alvinegro veio aos 14min. Dodô emplacou boa arrancada pela esquerda e acionou Patrick. O meio-campista fez bela jogada individual e cruzou na medida para Hulk, que cabeceou com perigo, por cima da meta de Montero.

O time de Eduardo Coudet crescia na partida, recuperando bolas com velocidade após a perda e marcando maior presença no campo de ataque. Encaixotado, o Millonarios respondia com cera, especialmente por parte do goleiro Montero.

O time colombiano chegou com perigo aos 26min. Com liberdade na área, Pereira recebeu belo cruzamento, mas finalizou fraco, para defesa segura de Everson. O Galo respondeu com cabeceio de Paulinho, também sem perigo. Na sequência, uma roubada de bola alvinegra no campo de ataque resultou em finalização de Hulk para fora.

Em determinado momento da primeira etapa, a dificuldade do Atlético para infiltrar na defesa do Millonarios irritou parte da torcida, que murmurava a cada passe de lado ou para trás. A demora dos colombianos para repor a bola em jogo após saídas também era motivo de barulho dos atleticanos.

O jogo no Gigante da Pampulha crescia em tensão. O nervosismo das arquibancadas parecia ser transmitido à equipe de Coudet, que se irritava com a cera do Millonarios e pouco criava. Aos 44min, o zagueiro Mauricio Lemos ameaçou com um potente chute de fora da área. Assim teve fim a primeira etapa: com um Atlético pouco produtivo e tenso em campo.

Segundo tempo

No intervalo, Coudet promoveu a entrada de Pedrinho na vaga de um apagado Edenilson. Logo aos 3min, em bela jogada individual de Hulk, o camisa 7 cruzou perfeitamente para Paulinho. O atacante demonstrou oportunismo para cabecear a bola com precisão para as redes: 1 a 0.

O gol incendiou o ambiente no Mineirão, com a tensão se transformando em intenso barulho. Um detalhe estrutural chamava atenção: no segundo tempo, Chacho abriu Paulinho mais pela esquerda, trazendo Patrick mais por dentro em comparação ao habitual. A configuração parece ter surpreendido o Millonarios.

Com o decorrer da etapa complementar, o Galo aproveitava espaços deixados pelo Millonarios para tentar conservar a bola no campo de ataque. O time colombiano, agora, precisava sair para o jogo, mas não demonstrava qualidade para ameaçar o Alvinegro. Aos 19min, um chute de Pedrinho, desviado por Hulk, exigiu bela defesa de Montero.

Os visitantes tentavam controlar a posse de bola para empurrar os mineiros para o campo de defesa. O Atlético, por sua vez, mostrava consistência para proteger a própria área e não sofria com a iniciativa dos "Azules".

Até que, aos 35min, uma bela trama de passes encontrou Patrick na esquerda. O meio-campista cruzou na medida para Paulinho, que, novamente de cabeça, balançou as redes no Gigante da Pampulha: 2 a 0.

Pouco depois, Hulk fez uma verdadeira pintura no Mineirão. O camisa 7 recebeu belo cruzamento de Paulinho e, de voleio, marcou um lindo gol para ampliar o placar: 3 a 0. Ainda houve tempo para o Millonarios descontar em um contra-ataque, com Uribe: 3 a 1. Atlético classificado aos grupos da Copa Libertadores.

ATLÉTICO 3 x 1 MILLONARIOS-COL

Atlético

Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson e Dodô; Allan (Otávio, aos 11min do 1°T), Zaracho (Igor Gomes, aos 41min do 2°T), Edenilson (Pedrinho, no intervalo) e Patrick; Paulinho (Réver, aos 44min do 2°T) e Hulk (Vargas, aos 45min do 2°T).

Técnico: Eduardo Coudet

Millonarios

Montero; Vargas, Vanegas, Perlaza e Arias; Vásquez, Juan Pereira (Valencia, no intervalo), Giraldo (Uribe, aos 34min do 2°T), Cataño (Cortés, aos 15min do 2°T) e David Silva; Leonardo Castro (Paredes, aos 41min do 2°T).

Técnico: Alberto Gamero



Motivo: jogo de volta da 3ª fase da Copa Libertadores

Data: quarta-feira, 15 de março de 2023

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Assistentes: Juan Belatti (Argentina) e Diego Bonfa (Argentina)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

Gols: Paulinho (Atlético, aos 3min do 2°T e aos 35min do 2°T), Hulk (Atlético, aos 42min do 2°T); Uribe (Millonarios, aos 48min do 2°T)

Cartões amarelos: Saravia, Hulk (Atlético); Juan Pereira, Vanegas, Leonardo Castro (Millonarios)



Público: 42.169

Renda: R$ 2.553.954,60.

Da Redação com Superesportes