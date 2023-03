Cruzeiro apoiará a campanha de combate à pobreza menstrual ao trocar ingressos para um jogo do time feminino em Sete Lagoas por doações de absorventes.

Foto: Gustavo Martins / Cruzeiro

O Cruzeiro está promovendo uma campanha de combate à pobreza menstrual e, para incentivar a participação dos torcedores, está oferecendo a troca de ingressos para o jogo do time feminino no Brasileirão A1 por pacotes de absorventes.

A ação será realizada durante o jogo das Cabulosas contra o Avaí/Kindermann, no domingo (19), às 17h, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela quarta rodada do Brasileirão.

Para contribuir com a campanha, os torcedores devem levar um pacote de absorventes até o Sesc de Sete Lagoas e, a cada doação, receberão um ingresso para o jogo das Cabulosas.

A iniciativa é uma parceria entre o Cruzeiro e o Sesc, que foi firmada neste mês com o objetivo de combater a pobreza menstrual.

Para conscientizar os torcedores sobre a importância da campanha, vale ressaltar que uma pesquisa realizada pela marca Sempre Livre, da Johnson & Johnson, apontou que 22% das meninas entrevistadas no Brasil, Índia, África do Sul, Filipinas e Argentina, na faixa de 12 a 14 anos, disseram não ter acesso a produtos relacionados à menstruação.

Caso não possam participar da campanha, os torcedores ainda poderão retirar os ingressos gratuitamente no domingo, a partir das 16h, na bilheteria 3 da Arena do Jacaré.

Invictas na competição

As Cabulosas, lideradas pelo técnico Felipe Freitas, permanecem invictas na sétima posição do Campeonato Brasileiro, com uma vitória (fora de casa contra o Bahia) e dois empates (contra o Grêmio em casa e o São Paulo como visitante).

Enquanto isso, o Avaí/Kinderman, adversário de domingo, está em 14º lugar, o primeiro na zona de rebaixamento, sem nenhuma vitória até agora, com um empate e duas derrotas.

No ano passado, o Cruzeiro teve dificuldades e terminou em 13º lugar, um acima da zona de rebaixamento. Para esta temporada, a administração de Ronaldo promoveu uma grande reformulação no grupo, contratando 12 reforços.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: O Tempo.