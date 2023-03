Decisão entre Cruzeiro e América terá presença limitada da torcida celeste com 2.000 ingressos disponíveis

A raposa enfrenta a difícil tarefa de superar o rival, que pode perder por até dois gols de diferença.

Foto: Bruno Haddad

A torcida do Cruzeiro terá à disposição 2 mil bilhetes para a segunda partida da semifinal contra o América, que será realizada no domingo, às 18h, no Independência. Os cruzeirenses ocuparão o setor do Portão 10, localizado na rua Ismênia Tunes. O clube ainda não divulgou os detalhes da venda, mas os valores serão de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

A comercialização dos bilhetes para a torcida americana terá início na sexta-feira (17) para os sócios e no sábado (18) para a torcida em geral. Diferentemente dos outros jogos, a venda será somente presencial. Os americanos poderão adquirir os ingressos na bilheteria do Estádio Independência, localizada no Setor Especial Pitangui, ao preço de R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).

O clube alviverde preparou uma novidade para os sócios, que terão acesso a três bilhetes em vez de um. Os torcedores do América poderão se deslocar internamente no estádio do Portão 3 para o 6.

Os portões do Independência serão abertos no domingo (19), a partir das 16h, e os atrasados terão acesso permitido somente até às 19h15.

Confira abaixo os setores disponíveis para venda:

Torcida do América: Portão 3 (Setor Especial Pitangui) - R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)

Torcida do Cruzeiro: Portão 10 (Cadeira Visitante Ismênia) - R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Os bilhetes para a torcida do América serão vendidos na Loja Oficial do clube, localizada no Boulevard Shopping, bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, das 14h às 22h, na sexta-feira (17) exclusivamente para os sócios e no sábado (18) para a torcida em geral.No dia do jogo, 19/03, das 12h às 19h, os torcedores poderão comprar os ingressos na bilheteria Pitangui do Estádio Independência.

Da redação