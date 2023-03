Democrata entra em campo determinado a vencer a Caldense no Campeonato Mineiro

O Jacaré está apostando todas as fichas nessa partida. O time entra em campo hoje, 18 de março, para disputar a segunda rodada do Triangular da 'Morte' em Sete Lagoas contra a Caldense, que fará sua estreia nessa fase da competição.

Foto: Divulgação/ Democratas

O Democrata vem se preparando com muita intensidade para o jogo contra a Caldense, que acontecerá hoje na Arena do Jacaré às 18h como parte da segunda rodada do triangular final do Campeonato Mineiro.

Na sexta-feira, dia 17 de março, a equipe realizou o último treino antes do jogo no próprio local da partida, onde o técnico Wallace Lemos trabalhou nos ajustes finais de posicionamento e os jogadores aprimoraram as jogadas de bola parada.

O zagueiro Willian Mineiro destacou a preparação intensa da equipe ao longo da semana e a importância do jogo de hoje, afirmando que a equipe trabalhou para corrigir os erros da semana passada e que estão encarando a partida com a seriedade que ela merece, considerando-a uma final devido à falta de margem para erros.

Após o treino, a equipe jantou na Arena e participou de uma palestra, antes de seguir para o Hotel Atlas, onde ficarão concentrados até o momento do jogo.

Da redação

Fonte: Democrata FC.