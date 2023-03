Atlético vence Athletic no Horto e garante vaga na final do Campeonato Mineiro

Com gol de Hulk, o Atlético venceu o Athletic por 1 a 0, neste sábado (18/3), no Independência, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, e está garantido na decisão do Estadual pelo 17º ano seguido. Melhor campanha na primeira fase do torneio, o Galo se classificou por ter a vantagem, já que perdeu a partida de ida pelo mesmo placar.

Foto: EM-DA-PRESS

Agora, o time do técnico Eduardo Coudet espera a definição do outro finalista. América e Cruzeiro se enfrentam às 18h deste domingo (19), no Horto. Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Coelho pode perder por até dois gols de diferença que garante a vaga na final.

O primeiro jogo da decisão do Estadual deve ocorrer no dia 1 de abril (sábado). A partida decisiva será no fim de semana seguinte, no dia 8. As datas devem ser confirmadas pela Federação Mineira de Futebol (FMF) durante a semana.

O Galo esteve longe da sua melhor versão, mas fez o suficiente para ganhar o jogo. No primeiro tempo, o Athletic se segurou na defesa e não deixou o Atlético criar. Na etapa final, Coudet mexeu e melhorou o time. A estrela de Hulk foi decisiva mais uma vez. O craque marcou o único gol do jogo após bobeada da defesa do Esquadrão.

Pouco futebol do Atlético

O duelo começou nervoso, com discussão entre Hulk e alguns jogadores do Athletic. O clima quente emulou o primeiro jogo, no último domingo (12/3), quando houve reclamações, confusões e provocações de ambos os lados.

Nos primeiros 45 minutos, o Galo não superou a forte marcação do time de São João del-Rei, que atuou de forma recuada, compacta e fazendo muitas faltas - foram 14, contra sete do Atlético, mas nenhuma muito violenta.

Mesmo com elenco formado por jogadores badalados, como os meias Zaracho, Pedrinho e Patrick e os atacantes Paulinho e Hulk, o Atlético foi pouco criativo. Apesar dos 72% de posse de bola, o time de Coudet não chutou uma bola ao gol sequer na etapa inicial.

O Athletic seguiu o plano de jogo sem sofrer. O Esquadrão bloqueou as chegadas do Atlético pelos lados de campo e congestionou o meio. Mais preocupado com a marcação, atacou pouco.

Hulk decide

Na etapa final, o Atlético fez três substituições para mudar o cenário do jogo: entraram Mariano, Hyoran e Pavón, saíram Saravia, Rubens e Pedrinho. As mudanças incendiaram o duelo.

Logo aos 4', o Galo assustou com Hyoran, que experimentou chute de fora da área, exigindo defesa do goleiro Júlio César. O gol não demorou a sair. Em uma bobeada da zaga, Paulinho conseguiu dar um toque na bola dominada pela defesa do Esquadrão e deixou Hulk na cara do gol. A estrela do Galo driblou o goleiro e marcou: 1 a 0.

O Athletic até tentou o empate. Patric, aos 10', recebeu bola limpa na área, mas chutou fraco para a defesa de Everson. Nove minutos depois, Torrão cruzou na área, a bola passou à frente de Jonathan, que se jogou, mas não alcançou a redonda.

Aos 27', o VAR chamou o árbitro Felipe Fernandes Lima para avaliar um possível pênalti para o Athletic. Na jogada, Everson deixa a mão e acerta a cabeça de Nathan. O juiz entendeu que não houve falta dentro da área. Nos minutos finais, o Galo conseguiu segurar o Esquadrão e garantiu a vaga na final do Mineiro.

ATLÉTICO 1 x 0 ATHLETIC

Atlético

Everson; Saravia (Mariano), Mauricio Lemos, Jemerson e Rubens (Hyoran); Otávio, Zaracho (Dodô), Pedrinho (Pavón) e Patrick; Paulinho (Edenilson)) e Hulk

Técnico: Eduardo Coudet

Athletic

Júlio Cesar; Patric (Douglas Pelé), Danilo, Rayan e Vinicíus; Diego Fumaça, Rômulo (Matheuzão) e David Braga (Falcão); Welinton Torrão (Nathan); Anderson Carioca (Sassá) e Jonathan

Técnico: Roger Silva

Gol: Hulk (Atlético)

Cartões amarelos: Diego Fumaça, Nathan, Douglas Pelé e Alason Carioca (Athletic). Matheus Mendes, Zaracho, Hyoran e Paulinho (Atlético).

Motivo: jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro

Data e horário: sábado, 18 de março de 2023, às 16h30

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Felipe Fernandes Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Magno Arantes Lira

VAR: Igor Junio Benevenuto

Da Redação com Superesportes