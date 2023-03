Com um a menos durante boa parte do jogo, o Democrata de Sete Lagoas segura a Caldense e vence a primeira na Repescagem do Mineiro

O Democrata-SL venceu a Caldense por 1 a 0, com golaço de Gustavinho na Arena do Jacaré, pela segunda rodada do triangular da morte do Campeonato Mineiro de 2023.

Ao goleiro Thulio do Democrata foi o nome do jogo pegando tudo, inclusive defendendo uma penalidade máxima, selando a vitória do alvi-rubro.

Foto: Reprodução Internet

O Democrata que ainda não tinha vencido nenhuma partida no campeonato, saiu vencedor no confronto deste sábado mesmo jogando com um jogador a menos, devido a expulsão de Jorge Henrique ainda no primeiro tempo da partida.

Com a vitória o Jacaré empata com a Patrocinense em número de pontos, porém fica atrás da tabela por ter perdido o confronto em Patrocínio por 2 a 0 na semana passada.

A Caldense fez sua primeira partida e volta a jogar na quarta-feira (22), contra o Patrocinense, em Poços de Caldas, no Ronaldão, quando terá a oportunidade de pontuar pela primeira vez e sair da lanterna.

O próximo compromisso do Democrata será contra a mesma Caldense em Poços de Caldas no dia 01 de abril.

No triangular, as três equipes se enfrentam, totalizando seis rodadas, até o dia 8 de abril. As duas equipes com o menor número de pontos são rebaixadas no estadual.

Da Redação