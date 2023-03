Cruzeiro busca manter invencibilidade no Brasileiro Feminino em partida contra o Avaí, na Arena do Jacaré

As Cabulosas enfrentam o Avaí/Kindermann na Arena do Jacaré em Sete Lagoas pelo Brasileiro Feminino A1.

Foto: Divulgação/ Cruzeiro

O jogo entre Cruzeiro Feminino e Avaí/Kindermann acontecerá hoje às 17h na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria 3 a partir das 16h ou, para contribuir com ajuda social, basta trocar um pacote de absorventes por um ingresso no Sesc Sete Lagoas.

Atualmente na sétima colocação do Brasileiro Feminino A1, com cinco pontos em três jogos, o Cruzeiro espera ter um ano menos turbulento do que em 2022. As comandadas de Felipe Freitas tiveram um bom início de temporada e esperam manter a regularidade e invencibilidade no torneio contra o Avaí/Kindermann.

Nos dois empates no campeonato, contra Grêmio e São Paulo, as Cabulosas chegaram a estar vencendo as partidas, o que serve como lição para a sequência da competição.

Com seis gols marcados no Brasileiro A1, o Cruzeiro tem uma média de dois gols por partida.

Lembrando que o jogo ocorrerá às 17h na Arena do Jacaré, mas você também pode acompanhar pelo YouTube no canal do Cruzeiro.

Da redação

