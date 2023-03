Pezzolano anuncia saída do Cruzeiro após nova derrota para o América e eliminação no Mineiro

O técnico Paulo Pezzolano anunciou a saída do Cruzeiro após a eliminação para o América no Campeonato Mineiro. O time celeste perdeu as duas partidas das semifinais: 2 a 0, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e 2 a 1, no Independência, em Belo Horizonte.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

“Venho comunicar que minha comissão técnica e eu não vamos continuar no Cruzeiro. É uma decisão nada quente nem nada, é uma decisão tomada com muita finalidade, muito pensada. A decisão está tomada desde dezembro junto à direção”.

Emocionado na entrevista coletiva, Pezzolano explicou que enfrentava dificuldades para se concentrar em seu trabalho desde o fim da temporada 2022. Segundo ele, o clube precisa de um profissional "que esteja 1000%".

“Sinceramente, eu não estava 100% a partir de dezembro e eu acho que esse clube gigante como o Cruzeiro, Ronaldo, Paulo André, Pedro Martins, todos que trabalham no Cruzeiro, jogadores, estafe, precisam de um treinador que esteja 1000%”.

Pezzolano tinha vínculo com a Raposa até dezembro de 2023. Contratado em janeiro de 2022, ele dirigiu a equipe em 67 partidas, com 38 vitórias, 13 empates e 16 derrotas.

Seu principal feito foi a conquista da Série B do ano passado, com 78 pontos em 38 rodadas (mais de 68% de aproveitamento), que garantiu o retorno à elite do Brasileiro.

Para 2023, houve muitas mudanças no elenco, e a equipe caiu bastante de produção. Foram três vitórias, três empates e quatro derrotas em dez jogos (índice de 40%), com 12 gols marcados e 11 sofridos.

Quando o Cruzeiro voltará a jogar?

Sem os jogos pelo Mineiro e à procura de um novo treinador, o Cruzeiro volta a atuar somente na semana do dia 12 de abril (quarta-feira), pela terceira fase da Copa do Brasil. Ainda não há data, horário ou adversário definido.

O time celeste pode enfrentar CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá, Sport ou ABC.

Depois, o Cruzeiro encara o Corinthians em 15, 16 ou 17 de abril, também sem horário definido, pelo Campeonato Brasileiro. Os times medem forças na Neo Química Arena, em São Paulo, pela primeira rodada da competição.

Da Redação com EM