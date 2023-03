América vence o Cruzeiro no Independência e se classifica à final do Mineiro

O América garantiu vaga na final do Campeonato Mineiro ao vencer o Cruzeiro por 2 a 1 neste domingo (19/3), no Independência. O Coelho, que já havia batido o rival por 2 a 0 na partida de ida, vai encarar o Atlético na decisão do Estadual.

Foto: EM/D.A Press

Aloísio foi o autor do primeiro gol, aos 34’ do primeiro tempo, em cobrança de falta. A Raposa buscou o empate com Oliveira, aos 32' do segundo tempo, mas Alê deu a vitória ao América 11 minutos depois, em chute de fora da área.

O Cruzeiro começou melhor na partida, acertou até a trave, mas o time ficou abalado após sair atrás do placar. No segundo tempo, o Coelho soube administrar a vantagem e jogou de acordo com o resultado.

A primeira partida da final será em 1º de abril (sábado). A partida decisiva está marcada para o dia 8. A Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda não definiu os horários dos confrontos.

Já o Cruzeiro volta a campo apenas em abril, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, que está marcada inicialmente para a semana do dia 12. A Série A do Campeonato Brasileiro tem início previsto para 15 de abril.

O jogo

O Cruzeiro iniciou a partida no 3-5-2 no momento ofensivo. As novidades em relação ao jogo passado foram as entradas de Marlon, Walisson, Filipe Machado e Mateus Vital. O América, por sua vez, manteve o tradicional 4-3-3.

Precisando de marcar ao menos três gols, o time celeste começou o clássico com maior posse de bola. Logo aos 4', Bruno Rodrigues acertou a trave esquerda de Cavichioli. O goleiro do Coelho trabalhou bem aos 16', após chute de Vidal.

O time celeste seguia com domínio do jogo e impedia, inclusive, que o América finalizasse a gol. O primeiro chute foi apenas aos 26', em cabeçada de Ricardo Silva para fora, após escanteio cobrado por Benítez.

Ainda assim, foi o América quem abriu o placar aos 33'. Em cobrança de falta, Aloísio bateu no canto direito de Rafael, a bola quicou próxima ao goleiro e balançou a rede no Independência: 1 a 0.

O Coelho voltou a assustar a meta celeste quatro minutos depois, com finalização rasteira de Benítez. No rebote, Arthur quase ampliou, mas Kaiki atrapalhou o lateral. Em seguida, Aloísio ainda acertou a rede pelo lado de fora no último lance de perigo do primeiro tempo.

Segundo tempo

O roteiro do início do clássico se repetiu, o Cruzeiro começou a segunda etapa com mais ímpeto. Vital exigiu excelente defesa de Cavichioli logo aos 34 segundos, e Walisson quase marcou aos 4', mas parou em intervenção de Juninho. O volante ainda cabeceou para defesa de Cavichioli três minutos depois.

Após isso, ambos os times abaixaram o ritmo. Por um lado, o América controlava a vantagem, por outro, o Cruzeiro tinha menos de 40 minutos para marcar quatro gols e já se mostrava abalado com a situação.

Mancini e Pezzolano fizeram diversas alterações, e o time celeste chegou a empatar o confronto aos 32'. Marlon recebeu na ponta esquerda e cruzou para Oliveira marcar de cabeça: 1 a 1.

Pouco depois, Everaldo recebeu sozinho na marca do pênalti, mas finalizou por cima do gol de Cabral. O América buscou a vitória aos 43', em belo chute rasteiro de Alê: 2 a 1.

América 2 x 1 Cruzeiro

América

Matheus Cavichioli; Arthur, Ricardo Silva, Iago Maidana e Nicolas (Danilo Avelar, aos 17' do 2ºT); Alê, Juninho e Benítez (Martínez, aos 26' do 2ºT); Matheusinho (Everaldo, aos 17' do 2ºT), Felipe Azevedo (Marlon, aos 17' do 2ºT) e Aloísio (Henrique Almeida, aos 29' do 2ºT)

Técnico: Vagner Mancini

Cruzeiro

Rafael Cabral; Lucas Oliveira, Reynaldo e Marlon; Bruno Rodrigues, Wallisson, Filipe Machado, Mateus Vital e Kaiki (Stênio, aos 16' do 2ºT); Wesley (Juan Christian, aos 24' do 2ºT) e Gilberto

Técnico: Paulo Pezzolano

Gol: Aloísio, aos 33' do 1º T, e Alê, aos 43' do 2ºT (América); Lucas Oliveira, aos 32' do 2º T (Cruzeiro)

Cartões amarelos: Reynaldo, Lucas Oliveira, Pezzolano, Marlon e Juan Christian (Cruzeiro); Benítez (América)

Motivo: jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro

Local: Independência, em Belo Horizonte

Data e horário: domingo, 19 de março de 2023, às 18h

Árbitro: André Luiz Skettino

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Pablo Almeida Costa

VAR: Vinícius Gomes do Amaral

Da Redação com Superesportes