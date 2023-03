GP da Arábia Saudita de F1: Como apostar nas próximas corridas

Saiba como apostar em mais uma etapa da Fórmula 1 2023; Veja os favoritos e os tipos de apostas disponíveis

Fonte: USA TODAY Sports

O Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023 começou com o GP do Bahrein, terminando com dobradinha da Red Bull, já que Max Verstappen e Sergio Perez ficaram nas primeiras posições. A lenda Fernando Alonso, da Aston Martin, surpreendeu e completou o pódio.

A modalidade movimenta diversos sites de apostas confiáveis, e promete ser assim durante toda a temporada. O próximo compromisso dos pilotos é o GP da Arábia, no domingo (19), às 14h, no horário de Brasília! Confira tudo sobre ele e saiba como apostar!

GP da Arábia: conheça o circuito

Fonte: F1

A corrida no GP da Arábia será no dia 19, mas os treinos começam no dia 17, sexta-feira. A transmissão do evento fica por conta do BandSports, além da Band na tv aberta, transmitindo o treino classificatório e a corrida.

O evento é realizado no Circuito de Jeddah Corniche, que conta com 6.175 km de comprimento. O local está presente na Fórmula 1 desde 2021, portanto, é recente, contando apenas com duas disputas até aqui.

Em 2021 quem levou a melhor foi o piloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes. Ele também conseguiu a volta mais rápida da recente história na prova, com 1:30.734. Já em 2022 foi a vez de Max Verstappen, da Red Bull.

Em contrapartida, o dono da volta mais rápida foi Charles Leclerc, da Ferrari, com 1:31.634. E por falar em Leclerc, ele completou o pódio junto com o espanhol Carlos Sainz Jr, o seu companheiro de equipe.

Os favoritos para 2023

Atual campeão da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, é o favorito para a vitória na Arábia Saudita, inclusive, foi ele o vencedor na última temporada. E por falar na Red Bull, o seu companheiro de equipe, Sergio Perez, é outro nome interessante.

Em contrapartida, não podemos deixar a Ferrari de lado. Apesar da estreia não ter sido boa em 2023, a equipe foi muito bem no GP da Arábia de 2022 e fez frente a Red Bull, mostrando que tinha um bom carro para o circuito.

Lewis Hamilton, que venceu no circuito em 2021 e estreou com um 5º lugar na temporada atual, corre por fora, mas não é apontado como um super favorito.

Como apostar no GP da Arábia?

A Betway Apostas é uma excelente opção para quem busca apostar no GP da Arábia ou em qualquer outra etapa da modalidade. Portanto, é possível fazer diversos tipos de apostas, desde qual piloto ou equipe vencerá uma das etapas, até se teremos ou não o Safety Car durante a corrida.

Para apostar, o único requisito é ser maior de idade. Atendendo a isso, basta escolher uma entre as diversas opções de plataformas de apostas legalizadas, que tenha a Fórmula 1 como opção de modalidade.