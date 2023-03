Seleção feminina é convocada por Pia Sundhage para a Finalíssima contra a Inglaterra; confira lista

Além da Finalíssima, Brasil enfrentará Alemanha em amistoso na próxima Data Fifa.

Foto: Thais Magalhães/CBF

Nesta segunda-feira, a técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, divulgou a convocação para dois importantes testes antes da Copa do Mundo. No dia 6 de abril, o Brasil enfrentará a Inglaterra em Wembley, na Finalíssima, entre as atuais campeãs da Copa América e da Eurocopa. Já no dia 11, em Nuremberg, a seleção jogará um amistoso contra a Alemanha, atual vice-campeã europeia.

Infelizmente, a treinadora não pôde contar com quatro jogadoras que se lesionaram recentemente: a goleira Lorena, a zagueira Tainara e as atacantes Debinha e Ludmila. Esta última, aliás, está fora da Copa do Mundo por ter sofrido uma ruptura de ligamento do joelho. Por outro lado, a meia Duda Sampaio está de volta após se recuperar de lesão.

Para cobrir as ausências, Pia convocou alguns novos nomes, como a goleira Camila, do Santos, e as meias Aline Gomes e Ingryd, ambas da Ferroviária. A treinadora destacou que ainda está avaliando a lista final para a Copa do Mundo e que esses jogos serão importantes para observar as jogadoras em campo.

Sobre as jogadoras lesionadas, Pia afirmou que vai conversar com os clubes das atletas, mas não está preocupada com a presença de Lorena, Tainara e Debinha na Copa do Mundo. A treinadora lamentou a lesão de Ludmila e reconheceu que não há outra jogadora tão rápida como ela, mas que tem confiança nas outras jogadoras da equipe.

Confira a lista de 26 convocadas:



GOLEIRAS

Letícia Izidoro (Corinthians)

Luciana (Ferroviária)

Camila (Santos)

DEFENSORAS

Kathellen (Real Madrid-ESP)

Lauren (Madrid CFF-ESP)

Antônia (Levante-ESP)

Rafaelle (Arsenal-ING)

Fernanda Palermo (São Paulo)

Tamires (Corinthians)

Tarciane (Corinthians)

Yasmim (Corinthians)

Bruninha (Gothan-EUA)

MEIAS

Gabi Portilho (Corinthians)

Ana Vitória (Benfica-POR)

Duda Sampaio (Corinthians)

Duda Francelino (Flamengo)

Aline Gomes (Ferroviária)

Adriana (Orlando Pride-EUA)

Ary Borges (Racing Louisville-EUA)

Kerolin (North Carolina Courage-EUA)

Ingryd (Ferroviária)

ATACANTES

Nycole (Benfica-POR)

Gabi Nunes (Madrid CFF-ESP)

Geyse (Barcelona-ESP)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Marta (Orlando Pride-EUA)

Da redação