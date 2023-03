Wallace Lemos fala em vitória maiúscula que dá mais tranquilidade na sequência do triangular final

A vitória do Democrata por 1 x 0 diante da Caldense, pela segunda rodada do triangular final do campeonato mineiro, vai muito além da conquista dos três pontos que coloca o time vivo na repescagem. O triunfo “maiúsculo”, como qualificou o técnico Wallace Lemos, serviu para trazer a confiança de volta ao elenco e melhorar o psicológico do grupo. Os atletas voltam ao trabalho nesta terça-feira (21) em dois períodos.

por: Marcelo Paiva

Um dos principais desafios da atual comissão técnica foi manter a cabeça do elenco no lugar diante da vitória que insistia em não chegar, mesmo com bons jogos realizados. “A gente trabalhou para poder transformar nossa equipe no aspecto psicológico. Tínhamos que aprender a sofrer e hoje a gente sofreu pelo lado positivo”, disse o treinador após o apito final no último sábado.

Lemos está satisfeito com o grupo que vem respondendo de forma positiva ao novo método de trabalho. “Os meninos estão entendendo o que queremos colocar na questão do espírito de grupo. Agora vamos trabalhar para manter o foco e a determinação, mas com o aspecto psicológico elevado”, comenta.

O reflexo do trabalho foi visto em campo na primeira vitória do Jacaré na competição. Mesmo com um a menos desde o primeiro tempo, Jorge Henrique foi expulso aos 32 minutos, o time manteve o foco e segurou o resultado positivo. Um dos destaques da noite foi o goleiro Thúlio que fez grandes defesas, incluindo em um pênalti. “A gente trabalhou muito por esse momento e vamos lutar até o final”, prometeu o arqueiro.

O time volta a campo agora em pouco mais de 10 dias, no dia 1 de abril, novamente contra a Caldense, em Poços de Caldas. Nesta semana, a partir de quarta-feira, a equipe trabalha no período da tarde e faz um jogo treino na Arena no próximo sábado, contra o time do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte.

