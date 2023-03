Projeto Axé Saúde doará fraldas geriátricas para Vila Vicentina de Sete Lagoas

Uma ideia que surgiu no carnaval em Sete Lagoas que pretende colher frutos, digamos, mais saudáveis e solidários: integrantes do bloco Axé Saudade criaram um projeto para a prática de atividade física com metas, aberto ao público.

Projeto surgiu do bloco de carnaval Axé Saudade / Foto: Axé Saudade / Divulgação

Chamado de Axé Saúde, este é um programa de metas para a prática de exercícios físicos, acompanhada de cinco profissionais voluntários nas áreas de Educação Física, Nutrição e Psicologia. Este grupo desenvolverá as atividades a serem cumpridas pelos "axézeiros", de maneira individual e coletiva. Uma das tarefas é cumprir, em 43 dias, 100km em atividade que podem ser desenvolvidas em corrida, caminhada ou pedalando.

Além do ganho em qualidade de vida, o projeto também é solidário: com inscrições a R$ 30, a renda do Axé Saúde será revertida para a compra de fraldas geriátricas para a Vila Vicentina de Sete Lagoas. Para isso, os interessados podem realizar o pagamento via PIX e enviar o comprovante para a coordenação do Axé Saúde.

A largada para o projeto começa neste domingo (26) na orla da Lagoa da Boa Vista às 7h com caminhada. As atividades se estenderão até o dia 7 de maio, com cronograma a ser postado no Instagram do Axé Saudade; CLIQUE AQUI para conferir.

Como participar

Inscrição: R$ 30, revertidos em doação de fraldas geriátricas para a Vila Vicentina

PIX: CPF 012.415.036-56

Comprovante deve ser enviado para o WhatsApp 31 9 9518-0588

