Democrata só depende de si para seguir na elite estadual

O Democrata não entrou em campo neste meio de semana, mas se deu bem com o resultado de uma partida em Poços de Caldas e segue vivo na busca pela permanência na elite do futebol mineiro.

O triunfo diante da Caldense foi o primeiro do Democrata no Campeonato Mineiro de 2023 / Foto: Globo Esporte / Ilustração

A Caldense empatou em casa com o Patrocinense em 1 a 1, pela 3ª rodada da repescagem do Campeonato Mineiro do Módulo I e se complicou na luta contra o rebaixamento. No Ronaldão, a Veterana saiu na frente com Mayco Félix aos 14 minutos do 2º tempo, mas cedeu a igualdade quatro minutos depois com gol de Léo Santos.

O time de Poços de Caldas segue sem nenhuma vitória na tentativa de evitar a queda, enquanto o CAP está invicto, chega a quatro pontos e lidera briga para se manter na elite estadual. O Democrata está um ponto atrás.

Caldense e Patrocinense voltam a se enfrentar pela Repescagem do Campeonato Mineiro no final de semana. O mando de campo agora será do CAP, que recebe a Veterana no domingo (26), às 10h, no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio. Um novo empate entre essas equipes fará com que o Democrata necessite de apenas uma vitória nas duas rodadas finais para se sagrar campeão do Triangular, o que, consequentemente lhe garantirá a permanência na Primeira Divisão de Minas Gerais. Mas ainda que alguém vença no final de semana, o Democrata só dependerá de suas forças para terminar a disputa no primeiro lugar.

A Federação Mineira de Futebol já definiu os dias e horários dos últimos jogos do Jacaré na competição: domingo (2) o time vai a Poços de Caldas enfrentar a Caldense às 16 horas. A derradeira partida será realizada em Sete Lagoas no sábado, 08 de abril, às 18 horas, diante do Patrocinense.

Álvaro Vilaça