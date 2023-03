Após a grande polêmica gerada na última quinta-feira (23) com a decisão de reestilizar seus mascotes Raposão e Raposinho, o Cruzeiro decidiu suspender o projeto e anunciou também a criação de um comitê de torcedores. Em nota oficial nesse sábado (25), o clube reconheceu a insatifasção com os novos desenhos, reafirmou a confiança nos profissionais envolvidos no projeto mas pontuou que nada justifica ofensas e até mesmo crimes cometidos nas redes sociais contra eles. Confira a seguir.

Foto: Cruzeiro Esporte Clube / Reprodução

A repercussão negativa na quinta-feira contra os novos designs de Raposão e Raposinho foi imediata, principalmente nas redes sociais. Na nota oficial publicada hoje (25) o Cruzeiro optou por paralisar o projeto: "Reconsideramos porque queremos ouvir vocês; porque entendemos que, embora a reestilização seja necessária, o torcedor não se sentiu representado na resolução".

Perfis de torcidas organizadas haviam antecipado ontem (24) uma reunião com a diretoria celeste na qual havia se decidido pela interrupção. Na nota o clube anunciou também a criação de um comitê de torcedores: "um fórum de discussão entre direção e diferentes coletivos da torcida do Cruzeiro sobre temas do extracampo que envolvem, principalmente, a experiência do torcedor". O processo seletivo para esse comitê será divulgado nas próximas semanas.

O Cruzeiro após reafirmar sua confiança total nos colaboradores do clube, disse também que não irá tolerar crimes cometidos contra os mesmos, como os que ocorreram diante da polêmica dos mascotes: "Nenhuma insatisfação justifica a série de comentários odiosos e incitação à violência nas redes sociais, tampouco o vazamento de números de telefone de funcionários do clube para ameaças criminosas. Não há qualquer tolerância para isso e os casos já foram levados à polícia".

Confira a nota oficial na íntegra:



Da Redação, Vinícius Oliveira.