Atlético comemora aniversário de 115 anos neste sábado (25)

Hoje, 25 de março de 2023, comemoram-se os 115 anos de fundação do Clube Atlético Mineiro num ano que será marcado pela inauguração da nova casa da equipe alvinegra e que traz esperança de títulos para seu fiel torcedor.

Logomarca comemorativa dos 115 anos do Atlético faz ilusão à Arena MRV. Foto: Atlético / Divulgação.

Um culto ecumênico que começou por volta das 09:30 está sendo realizado por um padre e um pastor na Arena MRV, o novo estádio atleticano. A inauguração da Arena é o evento mais aguardado pelos torcedores nos últimos tempos - e certamente figura também entre as maiores expectativas nesses 115 anos -. Após adiamento da data de inauguração, a expectativa é de que um novo calendário seja anunciado hoje para o BH Festival, evento que irá marcar a abertura oficial da Arena.

O ano de 2023 traz também uma esperança de títulos para a torcida do Galo. O primeiro pode vir no Campeonato Mineiro, pois o clube já está classificado para as finais e encara o América nos dias 01 e 08 de abril, ambos às 16:30, primeiro jogo no Independência e segundo no Mineirão.

Além do Mineiro, o Atlético também está na disputa da Copa Libertadores, do Campeonato Brasileiro e da milionária Copa do Brasil, todos esses campeonatos que enchem os olhos não só da torcida mas de todo o elenco e diretoria atleticanos nesse ano tão especial.

Da Redação, Vinícius Oliveira.