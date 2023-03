Democrata goleia equipe do Corpo de Bombeiros de BH em amistoso

Em amistoso realizado na manhã deste sábado (25) na Arena do Jacaré, o Democrata venceu o time do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte pelo amplo placar de 7 a 0. A partida, que também serviu como jogo-treino, foi uma oportunidade para o técnico Wallace Lemos preparar a equipe do Jacaré visando seu próximo compromisso contra a Caldense pelo Campeonato Mineiro no dia 02 de abril.

Foto: Ascom Democrata FC

Os gols foram marcados por Tito, Diogo (voltando de lesão), Matheus Sousa, Jorge Henrique (marcando seu primeiro gol em uma partida pelo Democrata, ainda que amistosa) e Caíque por três vezes.

Após a partida os jogadores receberam folga e se reapresentam na próxima segunda (27). O Democrata viaja para jogar conta a Caldense no próximo domingo, dia 02/04, às 16 horas no Estádio Ronaldão. Devido aos últimos resultados do Triangular Final do Campeonato Mineiro, o Democrata depende apenas de suas forças para permanecer na elite do futebol mineiro em 2024.

Da Redação, Vinícius Oliveira com informações de Rádio Web Novidade