Grupos da Libertadores serão sorteados nesta segunda; confira

A Conmebol sorteia nesta segunda-feira (27), às 21h (de Brasília), os grupos da próxima edição da Copa Libertadores. O evento será realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, e terá cobertura da Itatiaia em tempo real.

Foto: Reprodução/Internet

No rádio e no Youtube, o repórter Fabrício Calazans acompanha, diretamente da sede da entidade todos os bastidores da cerimônia. O enviado especial participa da Turma do Bate-Bola, às 18h, do Bastidores, às 20h, e do Apito Final, às 23h.

Atlético

Representante de Minas Gerais na competição, o Atlético está no pote 4 por ter participado das etapas preliminares do torneio. Por isso, o time comandado por Eduardo Coudet pode enfrentar adversários brasileiros logo na fase de grupos.

Antes de alcançar essa fase da Libertadores, o Galo eliminou Carabobo-VEN (0 a 0 na ida e 3 a 1 na volta) e Millonarios-COL (1 a 1 na ida e 3 a 1 na volta).

De acordo com o calendário oficial divulgado pela Conmebol, a fase de grupos da Copa Libertaores será realizada entre 5 de abril e 28 de junho.

Potes para o sorteio da Libertadores

Pote 1

Flamengo, River Plate (Argentina), Palmeiras, Boca Juniors (Argentina), Nacional (Uruguai), Athlético-PR, Independiente Del Valle (Equador), Olímpia (Paraguai).

Pote 2

Libertad (Paraguai), Atlético Nacional (Colômbia), Internacional, Barcelona de Guayaquil (Equador), Racing (Argentina), Corinthians, Colo-Colo (Chile) e Fluminense.

Pote 3

Bolívar (Bolívia), The Strongest (Bolívia), Melgar (Peru), Alianza Lima (Peru), Argentinos Juniors (Argentina), Metropolitanos (Venezuela), Aucas (Equador) e Monagas (Venezuela).

Pote 4

Atlético, Cerro Porteño (Paraguai), Independiente Medellín (COL), Sporting Cristal (Peru), Liverpool (Uruguai), Deportivo Pereira (Colombia), Ñublense (Chile), Patronato (Argentina).

Com Itatiaia