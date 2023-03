Galo terá Athletico-PR como adversário na fase de grupos da Libertadores

A Conmebol sorteou na noite dessa segunda-feira (27) os grupos da Copa Libertadores. O Atlético, que estava no pote 4 por ter chegado nesta fase após passar pelas preliminares, caiu no Grupo G da competição ao de Athletico-PR, Libertad, do Paraguai e o Alianza Lima, do Peru.

Foto: Pedro Souza / Atlético

Na fase preliminar, o Atlético eliminou o Carabobo, da Venezuela (0x0 e 3x1), e o Millonarios, da Colômbia (1x1 e 3x1).

Por ter entrado como representante do último pote do sorteio, o Galo terá a definição de seu futuro em dois jogos fora de casa, já que a sequência dele será: 1° jogo: casa; 2° jogo: fora; 3° jogo: casa; 4° jogo: casa; 5° jogo: fora e 6° jogo: fora.

Sendo assim, o time de El Chacho Coudet vai ter a seguinte sequência: inicia em casa contra o Libertad, depois sai para jogar contra o Athletico-PR, e encerra os jogos de ida contra o Alianza Lima, no Mineirão. O primeiro da volta será contra o Furacão, no Mineirão, e depois sairá para jogar contra o Alianza Lima e o Libertad, respectivamente.

O Atlético foi campeão da Libertadores há exatos 10 anos, em 2013, quando tinha Ronaldinho como seu grande astro. Agora, na “Era Hulk”, é o único título de grande expressão no continente que o clube ainda não conquistou, portanto é, sem dúvida, o principal objetivo do time na temporada.

Confira todos os grupos da Libertadores, que ainda conta com Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras representando o Brasil:

Grupo A

Flamengo

Racing (ARG)

Aucas (EQU)

Ñublense (CHI)

Grupo B

Nacional (URU)

Internacional

Metropolitanos (VEN)

Independiente Medellín (COL)

Grupo C

Palmeiras

Barcelona (EQU)

Bolívar (BOL)

Cerro Porteño (PAR)

Grupo D

River Plate (ARG)

Fluminense

The Strongest (BOL)

Sporting Cristal (PER)

Grupo E

Independiente del Valle (EQU)

Corinthians

Argentinos Jrs (ARG)

Liverpool (URU)

Grupo F

Boca Juniors (ARG)

Colo-Colo (CHI)

Monagas (VEN)

Deportivo Pereira (COL)

Grupo G

Athletico-PR

Libertad (PAR)

Alianza Lima (PER)

ATLÉTICO

Grupo H

Olimpia (PAR)

Atletico Nacional (COL)

Melgar (PER)

Patronato (ARG)

Com Hoje em Dia