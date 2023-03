Democrata inicia preparativos para jogo fora de casa com semana de trabalho em dois períodos

Os jogadores se reapresentaram ao técnico Wallace Lemos, nesta segunda-feira (27), para um trabalho em dois períodos. No próximo domingo (02) o Jacaré encara a Caldense, fora de casa, pelo triangular final do campeonato mineiro.

Foto: Divulgação

O grupo fez reforço muscular na academia do clube Huracan e trabalho técnico, na Arena, à tarde. O técnico cobrou muita movimentação em uma atividade com três times trocando passes e finalizando as jogadas.

Presença no amistoso do fim de semana, o atacante Diogo treinou normalmente. O jogador está recuperado de uma fasceite plantar que o afastou do grupo nos últimos dias.

Ao longo da semana os treinos acontecem sempre pela manhã, na Arena. Na próxima sexta-feira (31) a delegação viaja para o sul de Minas para mais um jogo decisivo na competição.

Com DFC