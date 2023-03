Empresário André Cury pede penhora de cotas da Arena MRV em disputa judicial com Atlético

Cury cobra dívida milionária do clube e pede retenção de cotas sociais das empresas que fazem a gestão do estádio alvinegro para garantir pagamento.

Reprodução/Arena MRV

Na última semana, houve um novo desenvolvimento na batalha legal entre o Atlético e o empresário André Cury, com um pedido feito pelo agente para penhorar as cotas da Arena MRV, o estádio em construção do clube. Cury está cobrando uma grande dívida que o Galo tem com ele, e a petição protocolada na 19ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, assinada pelas advogadas do agente, Adriana Cury e Fernanda Saade, pede a retenção da empresa Vencer Complexo Esportivo Multiuso SPE LTDA e do Fundo de Investimento Imobiliário AVM FII, que fazem a gestão do estádio alvinegro, como uma forma de garantir o pagamento da dívida.

A reportagem de O Tempo Sports confirmou a informação antecipada pelo Goal, e teve acesso ao pedido de Cury, que explicou que o pedido de penhora é para completar a última hipoteca feita na venda do shopping DiamondMall, já que a Multiplan não depositou o valor completo solicitado, faltando cerca de R$320 mil. A petição pede a penhora das cotas sociais do Fundo de Investimento Imobiliário AVM FII e da empresa Vencer Complexo Esportivo Multiuso SPE LTDA, até o limite do saldo remanescente devido atualizado até março de 2023 e aqueles futuros provenientes de correção monetária e juros devidos mensalmente até o efetivo levantamento pelo Exequente.

Cury também alega que o Atlético tem esvaziado suas contas para evitar cumprir com seus compromissos e que a venda de parte do shopping DiamondMall para a construção da Arena MRV foi uma manobra para lesar seus credores. A defesa do agente afirmou que os administradores do clube estão adotando um planejamento estratégico para não cumprir com suas obrigações e lesar seus credores, e impedir as decisões judiciais em curso. Em 2022, a justiça determinou o bloqueio de cerca de R$13 milhões do clube alvinegro, mas apenas R$10 mil foram encontrados em 22 contas de bancos.

Da redação com O Tempo.