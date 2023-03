Cruzeiro x Atlético-MG: Garanta seu lugar na Arena do Jacaré para o clássico e ajude quem precisa

Ingressos já estão disponíveis para a partida e torcida é convocada a contribuir com a ação em parceria com o Sesc MG de Sete Lagoas.

Foto: Divulgação/Cruzeiro

A torcida do Cruzeiro já pode se preparar para o clássico contra o Atlético-MG, que acontecerá no próximo domingo, dia 02/04, às 20h30, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Os ingressos gerais já estão disponíveis para compra através do site ingresso.cruzeiro.com.br, exclusivamente online.

Os sócios do clube, das categorias Diamante, Colaborador, Eficiente, Kids, Tribuna, Internacional, Internacional Kids e Multicampeão, já podem adquirir seus ingressos para a partida. Mas a torcida em geral não precisa se preocupar, pois as vendas de ingressos gerais estão abertas para todos os torcedores.

O Cruzeiro está animado para jogar em casa e conta com o apoio de sua torcida, considerada a mais CABULOSA. O clássico contra o Atlético-MG promete muita emoção e rivalidade, com o Cruzeiro buscando a vitória em seus domínios.

Além disso, o Cruzeiro lançou uma campanha em parceria com o Sesc MG para ajudar no combate à insegurança alimentar. A ação é simples: troque um litro de leite por um ingresso e faça sua parte em ajudar quem precisa. Para mais informações, basta ir até a unidade do Sesc MG mais próxima.

Para mais informação acesse o site do cruzeiro clicando aqui.

Da redação, Djhessica Monteiro.