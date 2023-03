Sorteio define confrontos e premiação para terceira fase da Copa do Brasil 2023

A Copa do Brasil 2023 entrou em uma nova fase após o sorteio realizado nesta quarta-feira (29), definindo os confrontos da terceira fase. Os quatro representes de Minas Gerais, Cruzeiro, Atlético, América e Tombense, já conhecem seus próximos desafios.

Foto: Laís Torres/CBF

A Copa do Brasil 2023 tem sua terceira fase definida após o sorteio realizado nesta quarta-feira (29). A competição nacional, que nos últimos anos ganhou importância financeira para os clubes, concederá um prêmio de R$ 2,1 milhões somente pela participação nesta etapa. Para os times que conseguirem avançar até as oitavas de final, o valor será de R$ 3,3 milhões.

Os jogos de ida da terceira fase serão disputados nos dias 11, 12 ou 13 de abril, e as partidas de volta acontecem nos dias 25, 26 ou 27 de abril. O grande vencedor do torneio receberá um prêmio de R$ 70 milhões, além de todo o valor acumulado pelas classificações anteriores.

Entre os confrontos definidos pelo sorteio, o América enfrenta o Nova Iguaçu, o Atlético joga contra o Brasil de Pelotas, o Cruzeiro mede forças com o Náutico e o Tombense terá pela frente o poderoso Palmeiras.

Confira a premiação para as diferentes etapas da Copa do Brasil: R$ 1,4 milhão (Grupo 1), R$ 1,25 milhão (Grupo 2) e R$ 750 mil (Grupo 3) para a primeira fase, R$ 1,7 milhão (Grupo 1), R$ 1,4 milhão (Grupo 2) e R$ 900 mil (Grupo 3) para a segunda fase, R$ 4,3 milhões para as quartas de final, R$ 9 milhões para a semifinal, R$ 30 milhões para o vice-campeão e R$ 70 milhões para o campeão.

A Copa do Brasil se tornou uma das competições mais relevantes no calendário do futebol brasileiro, e a premiação oferecida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é um dos principais incentivos para os clubes.

Veja todos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil:

América x Nova Iguaçu

Cruzeiro x Náutico

Atlético x Brasil de Pelotas-RS

Tombense x Palmeiras

Corinthians x Remo

Coritiba x Sport

Bahia x Volta Redonda-RJ

Santos x Botafogo-SP

Botafogo x Ypiranga-RS

Grêmio x ABC

Flamengo x Maringá-PR

São Paulo x Ituano

Fluminense x Paysandu

Internacional x CSA-AL

Fortaleza x Águia de Marabá

Athletico-PR x CRB

Da redação.