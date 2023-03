Copa do Brasil 2023: veja os confrontos dos mineiros na terceira fase

Sorteio realizado nesta quarta-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro, definiu os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2023. Nesta etapa, 12 equipes vão entrar na competição, juntando-se aos 20 times que avançaram da fase anterior.

Foto: Reprodução Internet/CBF

A terceira fase da Copa do Brasil terá jogos de ida e volta, que serão disputados nas semanas de 12 e 26 de abril. Os mandos de campo foram sorteados em agrupamentos para evitar que times da mesma cidade joguem em casa na mesma data base.

Veja abaixo os confrontos de ida:

- Confronto 1: Botafogo-SP x Santos

- Confronto 2: Nova Iguaçu-RJ x América-MG

- Confronto 3: Coritiba x Sport

- Confronto 4: Náutico x Cruzeiro

- Confronto 5: Atlético-MG x Brasil-RS

- Confronto 6: Volta Redonda-RJ x Bahia

- Confronto 7: Ypiranga-RS x Botafogo

- Confronto 8: ABC-RN x Grêmio

- Confronto 9: Maringá-PR x Flamengo

- Confronto 10: São Paulo x Ituano-SP

- Confronto 11: Fluminense x Paysandu

- Confronto 12: Remo x Corinthians

- Confronto 13: Internacional x CSA

- Confronto 14: Fortaleza x Águia de Marabá-PA

- Confronto 15: CRB x Athletico-PR

- Confronto 16: Palmeiras x Tombense-MG

Veja abaixo os confrontos de volta:



- Confronto 1: Santos x Botafogo-SP

- Confronto 2: América-MG x Nova Iguaçu-RJ-

- Confronto 3: Sport x Coritiba

- Confronto 4: Cruzeiro x Náutico

- Confronto 5: Brasil-RS x Atlético-MG

- Confronto 6: Bahia x Volta Redonda-RJ

- Confronto 7: Botafogo x Ypiranga-RS

- Confronto 8: Grêmio x ABC-RN

- Confronto 9: Flamengo x Maringá-PR

- Confronto 10: Ituano-SP x São Paulo

- Confronto 11: Paysandu x Fluminense

- Confronto 12: Corinthians x Remo

- Confronto 13: CSA x Internacional

- Confronto 14: Águia de Marabá-PA x Fortaleza

- Confronto 15: Athletico-PR x CRB

- Confronto 16: Tombense-MG x Palmeiras

Ao fim da terceira fase, um novo sorteio será feito na sede da CBF para definir os confrontos das oitavas de final.

Doze equipes entram na Copa do Brasil na terceira fase: oito times oriundos da Libertadores (Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico, Atlético-MG e Fortaleza), além de São Paulo (via Brasileiro), Cruzeiro (via Série B), Sport (via Copa do Nordeste) e Paysandu (via Copa Verde).

Os 32 clubes haviam sido distribuídos em dois potes antes do sorteio. Cada clube do pote A enfrenta um adversário do pote B.

Pote A: Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba;

Pote B: Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá-PA.

Premiação



A classificação para as oitavas de final vale uma premiação de R$ 3,3 milhões.

Como disputam a Copa do Brasil desde a primeira fase e por estarem na Série A, Santos, América-MG, Bahia, Botafogo, Coritiba e Grêmio acumulam uma premiação de R$ 5,2 milhões.

Presentes na Série B, CRB, Tombense, Ituano, Botafogo-SP e ABC somaram até agora R$ 4,75 milhões em cotas, enquanto Náutico, Remo, Volta Redonda, Ypiranga-RS, CSA, Águia de Marabá, Nova Iguaçu, Maringá e Brasil de Pelotas faturaram R$ 3,75 milhões.

Por entrarem só agora na competição, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico-PR, Atlético-MG, Fortaleza e São Paulo, Cruzeiro, Sport e Paysandu largam com R$ 2,1 milhões.

Da Redação com GE