Sob o comando do técnico Pepa, Cruzeiro faz grande 2º tempo e vence amistoso contra Bragantino

No primeiro jogo do técnico Pepa à frente da equipe, o Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 2, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na noite desta quarta-feira (29). A Raposa saiu atrás no placar, mas buscou a virada no segundo tempo com Mateus Vital e Filipe Machado, duas vezes.

A partida amistosa serviu para o treinador fazer vários testes e conhecer mais o elenco. O português fará o primeiro compromisso por competições na semana do dia 12 de abril, quando o Cruzeiro enfrentará o Náutico, no estádio dos Aflitos, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Sem Reynaldo, Wallisson e Bruno Rodrigues, desfalques por questões físicas, Pepa escalou a equipe titular com Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Neris e Marlon; Richard, Ramiro e Nikão; Mateus Vital, Wesley e Gilberto.

Já o Bragantino iniciou o confronto com uma formação mista. Foram a campo Lucão; Aderlan, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gustavinho e Bruninho; Everton, Thiago Borbas e Talisson.

O jogo

Logo aos 2 minutos de jogo, o Massa Bruta abriu o placar, com Bruninho. O meia acertou um belo chute no ângulo do goleiro Rafael Cabral, que nada pôde fazer. No lance, Ramiro não conseguiu afastar a bola na entrada da área e foi desarmado: 1 a 0.

A resposta do Cruzeiro veio na sequência. Após uma série de tentativas, Gilberto quase deixou tudo igual, mas o goleiro Lucão salvou em cima da linha. No rebote, Richard acertou o travessão.

Embora a Raposa conseguisse chegar com perigo ao gol adversário, foi o Bragantino quem marcou novamente. Aos 22', Thiago Borbas ampliou de pênalti: 2 a 0.

Na etapa complementar, Pepa mudou bastante o time e promoveu a entrada de sete jogadores. Ele manteve apenas a dupla de zaga, Vital e Gilberto. Por sua vez, o Bragantino colocou alguns dos titulares em campo.

Mais intenso do que na primeira etapa, o Cruzeiro conseguiu furar o bloqueio do time paulista e diminuiu o prejuízo. Aos 12', Mateus Vital arriscou de fora da área, a bola desviou na defesa antes de pegar na trave e morrer no fundo do gol: 2 a 1.

Vital, que era o melhor jogador do Cruzeiro na partida, deixou o campo com dores no joelho direito.

O gol do empate celeste saiu no meio do segundo tempo. Kaiki sofreu pênalti, e Filipe Machado assumiu a responsabilidade. Em cobrança perfeita, o volante deslocou o goleiro Maycon Cleiton e deixou tudo igual no Nabizão: 2 a 2.

A estrela de Machado brilhou no fim do jogo. Aos 44', o volante aproveitou o chute cruzado de Bilu e desviou de letra para a rede. O tentou deu a vitória ao Cruzeiro: 3 a 2.

RB BRAGANTINO 2 X 3 CRUZEIRO

Escalações do primeiro tempo:

RB Bragantino

Lucão; Aderlan, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gustavinho e Bruninho; Everton, Thiago Borbas e Talisson

Técnico: Pedro Caixinha

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard, Ramiro e Nikão; Mateus Vital, Wesley e Gilberto

Técnico: Pepa

Escalações do segundo tempo:

RB Bragantino



Lucão (Maycon Claiton); Jonathan, Léo Realpe, Luan Patrick e Jhonny; Jadsom Silva, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Artur, Alerrandro e Sorriso (Werik Popó)

Técnico: Pedro Caixinha

Cruzeiro

Anderson; Formiga, Lucas Oliveira (Neris), Luciano Castán (Matheus Jussa) e Kaiki; Filipe Machado, Neto Moura (Rafael Bilu), Daniel Júnior; Mateus Vital (Ian Luccas), Stênio e Gilberto (Matheus Davó)

Técnico: Pepa



Ficha técnica

Gols: Bruninho, aos 2min do 1ºT, e Thiago Borbas, aos 22min do 1ºT (Bragantino); Mateus Vital, aos 12min do 2ºT, e Filipe Machado, aos 35min do 2ºT e 44min do 2ºT (Cruzeiro).

