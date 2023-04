Solidariedade Azul: Torcida do Cruzeiro se engaja em campanha para ajudar quem mais precisa

A torcida do Cruzeiro tem se mobilizado em uma campanha solidária em parceria com o Sesc para combater a insegurança alimentar. Até o momento, a iniciativa já arrecadou 100 litros de leite, e mais ingressos para a troca estão disponíveis. Além disso, é possível adquirir ingressos para o jogo contra o adversário pelo site do clube. A presença da torcida na Arena do Jacaré é essencial para apoiar o time celeste e contribuir com a causa nobre.

Até o momento, 100 litros de leite foram trocados por ingressos no Sesc-Sete Lagoas – Foto: Divulgação/Cruzeiro

A torcida do Cruzeiro tem se destacado por sua iniciativa conjunta com o Sesc no combate à insegurança alimentar. A campanha tem alcançado grande sucesso e já foram doados 100 litros de leite no Sesc Sete Lagoas, com mais ingressos para troca disponíveis a partir das 15h. Aqueles que não puderem comparecer podem fazer suas doações no Mesa Brasil Central, localizado no Centro de Belo Horizonte.

A ação solidária tem mobilizado a torcida a participar e apoiar o Cruzeiro nessa causa nobre. Os ingressos para o jogo contra o adversário ainda estão disponíveis para troca até amanhã, e a partida está marcada para o dia 02/04, às 20h30, na Arena do Jacaré. Além disso, também é possível comprar ingressos pelo site ingresso.cruzeiro.com.br, sendo R$10 a inteira e R$5 a meia entrada.

A iniciativa tem sido uma corrente do bem, onde é possível doar um litro de leite e garantir seu lugar no clássico. Os pontos de troca são o Sesc Sete Lagoas e o Mesa Brasil Central, em Belo Horizonte. Vale lembrar que a transmissão do jogo será feita pelo SporTV, atendendo a um pedido do canal.

A presença e o apoio da torcida serão muito importantes para empurrar o time celeste, por isso não deixe de comparecer na Arena do Jacaré e torcer até o fim. Seja parte dessa iniciativa e junte-se à corrente do bem! Garanta seu ingresso pelo site do Cruzeiro e faça a diferença na vida de quem precisa.

Da redação, Djhessica Monteiro.