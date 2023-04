Inicia a disputa pela taça do Campeonato Mineiro entre América e Atlético

América e Atlético iniciam neste sábado (1º) a disputa pelo título do Campeonato Mineiro 2023. O Coelho, que fez a melhor campanha na fase de grupos, enfrenta o Galo, líder geral da competição e com vantagem de jogar a partida decisiva em casa. Apesar disso, a equipe americana chega embalada após eliminar o Cruzeiro nas semifinais e busca surpreender o rival. A partida de ida acontece na Arena Independência, às 16h30, e promete ser bastante disputada.

O primeiro e único encontro entre América e Atlético nesta temporada terminou empatado em 1 a 1 — Foto: Pedro Souza/Atlético

A partir deste sábado (1º), América e Atlético disputam o título do Campeonato Mineiro 2023. Apesar de o invicto Coelho ter tido a melhor campanha na competição, foi o Galo que terminou a primeira fase do torneio como líder geral e, portanto, tem vantagem na decisão. O jogo será na Arena Independência às 16h30, com mando do América.

O Galo teve a melhor campanha na primeira fase do Estadual, com 20 pontos conquistados em seis vitórias e dois empates, sem nenhuma derrota. Com isso, pode até empatar os dois jogos e ainda assim conquistar o título de campeão mineiro. Além disso, a equipe tem a vantagem de jogar a partida decisiva em casa.

O Coelho, por sua vez, foi o segundo colocado na primeira fase e não tem vantagens nesta decisão do Mineiro. A torcida do América está um pouco chateada porque a equipe teve um desempenho melhor do que o do Atlético, somando os jogos da semifinal. O Coelho venceu o Cruzeiro duas vezes, enquanto o Galo perdeu um dos jogos contra o Athletic.

América

A campanha do Coelho foi a melhor do Grupo B, com cinco vitórias e três empates, somando 18 pontos. A Caldense, segunda colocada, teve apenas cinco pontos. O time chegou à final depois de vencer o Cruzeiro nos dois jogos da semifinal.

O técnico Vagner Mancini teve duas semanas para preparar a equipe para o duelo contra o Galo. O período foi importante para o clube recuperar o atacante Wellington Paulista e o zagueiro Éder, que estavam no departamento médico. Com força máxima à disposição, o treinador deve repetir o time que venceu o Cruzeiro na semifinal, com a volta de Éder ao time titular.

Atlético

O Atlético enfrentou dificuldades para chegar à final, perdendo o jogo de ida da semifinal contra o Athletic, em São João del-Rei, por 1 a 0, com o elenco alternativo, porque estava no meio de uma decisão pela Libertadores. Depois, em BH, conseguiu vencer a equipe do interior por 1 a 0 e conquistar a classificação.

O técnico Eduardo Coudet teve duas semanas de treinamentos para definir a equipe que enfrentará o América na final. O time titular não será muito diferente do que foi a campo contra o Athletic no último jogo, com Dodô ou Rubens na lateral esquerda, enquanto Pedrinho e Edenílson brigam por uma vaga no meio.

