Caldense vence Democrata e confirma queda do time sete-lagoano

Time sete-lagoano perde por 2 a 0 em partida decisiva e agora busca recomeçar projeto de acesso à elite em 2024.

Foto: Renan Muniz/Caldense

O torcedor democratense e do futebol sete-lagoano certamente querem esquecer o último domingo. Infelizmente, o Democrata foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Mineiro depois de perder por 2 a 0 para a Caldense em Poços de Caldas. Embora o adversário já estivesse rebaixado e muitos jogadores dispensados, o time sete-lagoano não conseguiu se aproveitar da situação. Jogaram muito mal, perderam um pênalti com Caíque e encontraram ótimas defesas do goleiro Elissom.

Agora, o time precisa reunir suas forças e começar de novo em 2024 com o objetivo de voltar à elite. No próximo final de semana, o Democrata enfrentará o Patrocinense, mas o jogo não terá significado para o adversário, que já garantiu sua permanência na primeira divisão como líder da Repescagem, com 7 pontos.

O Democrata teve uma campanha decepcionante, conseguindo apenas uma vitória em 12 jogos na primeira fase e na Repescagem, precisamente contra a Caldense em Sete Lagoas, por 1 a 0. O Jacaré terminou com a pior campanha geral.



Da redação