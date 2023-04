Deu Vingadoras: Atlético vence Cruzeiro no Brasileirão Feminino na Arena do Jacaré

O Atlético venceu o Cruzeiro, por 3 a 2, na noite deste domingo (2/4), em partida válida pela 6ª rodada do Brasileirão Feminino. Os gols do clássico foram marcados por Ingrid Guerra, Ludmila e Dayana Rodríguez, para as Vingadoras, enquanto Carol Baiana e Marília descontaram para as Cabulosas.

Foto: Galo Futebol Feminino/Twitter

A vitória atleticana foi toda construída no primeiro tempo. Logo aos três minutos de jogo, Neném recebeu bom passe pela direita, levou a bola pro fundo e cruzou para Ingrid Guerra. A atacante finalizou de primeira, mandando a bola embaixo das pernas da goleira Taty Amaro.

Sem deixar o Cruzeiro respirar, as atleticanas precisaram só de mais cinco minutos para ampliarem. Ludmilla subiu alto e, de cabeça, completou cruzamento para o fundo das redes.

Atrás no placar, as Cabulosas tentavam, mas não conseguiam levar perigo ao gol atleticano. Sem incomodar, as cruzeirenses viram as rivais ampliarem aos 23 do primeiro tempo. Dayana Rodríguez recebeu bola na entrada da área e finalizou bem para fazer o 3 a 0.

Precisando correr atrás do prejuízo, o Cruzeiro foi pra cima e no minuto seguinte ao terceiro gol, a camisa 10 Byanca Brasil colocou uma bola no travessão.

Segundo tempo



Precisando reagir, as Cabulosas voltaram do intervalo com uma postura mais ofensiva e passaram a levar mais perigo, enquanto as atleticanas, tendo a vantagem no placar, buscavam administrar o jogo.

Apesar de chegar mais, o Cruzeiro pecava na definição. O primeiro gol celeste só viria a sair aos 40 minutos da segunda etapa, quando Carol Baiana completou cruzamento da lateral Janaína.

E após tanta luta para abrir o placar, o segundo gol veio logo na sequência. Aos 41, Marília aproveitou vacilo da defesa atleticana, driblou a goleira Raíssa e marcou o segundo gol do Cruzeiro. O gol levantou a torcida do Cruzeiro presente, que passou a crer no empate.

Apesar do ímpeto das cruzeirenses, o Atlético não deu chance para o azar e controlou bem a partida até o apito final, garantindo a vitória fora de casa.

Classificação e próximos desafios



Com a vitória, o Atlético ultrapassou o Cruzeiro na tabela, ocupando, agora, a sétima colocação, com nove pontos em seis jogos. O Cruzeiro, por sua vez, caiu para a décima colocação, com oito pontos.

As Vingadoras voltam a campo na sexta-feira (14/4), para enfrentar o São Paulo, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. As Cabulosas, por sua vez, enfrentam o Ceará, em Fortaleza, no sábado (15/4). As partidas são válidas pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino.

Da Redação com Superesportes