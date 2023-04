Polêmica no Esporte: imagens mostram gramado do Mineirão deteriorado após shows

Dois dias após a realização do show do cantor Gusttavo Lima, imagens áreas feitas pela Itatiaia na manhã desta segunda-feira (3) mostram o estado do gramado do Mineirão. Visualmente, é possível observar partes deterioradas pela instalação da estrutura para receber eventos. A apresentação do sertanejo encerra uma série de três apresentações em um intervalo de 15 dias na parte interna do Gigante da Pampulha.

Foto: Reprodução/Internet

A reportagem pediu à administração do Mineirão uma avaliação sobre a atual condição do gramado e como ele estará para receber os próximos jogos já agendados, mas ainda não recebeu a resposta. A matéria será atualizada quando isso acontecer.

Nesta quinta-feira (6), o estádio será palco da partida entre Atlético e Libertad, válida pela primeira rodada da fase Copa Libertadores. No domingo (9), o Mineirão recebe o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro. Galo e América decidem o título estadual no local.

Recentemente, a administração do Mineirão se tornou alvo de críticas dos clubes mineiros pelo alto número de shows realizados no estádio. Por esse e outros motivos, principalmente condições financeiras para atuar no local, o Cruzeiro rompeu relações e não pretende utilizar o principal palco do futebol mineiro nesta temporada.

Presidente do Atlético, Sérgio Coelho declarou recentemente que o "futebol é visto como um subproduto" por quem faz a gestão do Gigante da Pampulha.

No último mês, o gramado do Mineirão recebeu três shows. No dia 18 de março, Luan Santana gravou um DVD no estádio. A estrutura para o evento reduziu a carga de ingressos para a partida do Galo contra o Millonarios, decisiva pela Copa Libertadores.

No final de semana seguinte, no dia 26 de março, a banda mineira Skank se apresentou na parte interna do Gigante da Pampulha. Completando a sequência de três shows no intervalo de 14 dias, Gusttavo Lima se apresentou para milhares de pessoas no local.

Com Itatiaia