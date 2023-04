Relação conturbada: Cruzeiro pode encerrar contrato com a Adidas antes do previsto

O Cruzeiro pode estar próximo de romper o contrato com a Adidas, fornecedora de material esportivo do clube. A gestão Ronaldo pretende encerrar o vínculo, que ia até 2025, após uma série de desgastes na relação, incluindo falhas na distribuição do material e vazamento de imagens dos novos modelos. A polêmica mais recente envolveu o uso do termo "Maior de Minas" pela Adidas em referência ao lançamento da camisa do Atlético-MG, arquirrival do Cruzeiro. A gestão do clube afirmou que tomará medidas firmes e que a situação será tratada de maneira dura.

A relação entre o Cruzeiro e a Adidas pode estar perto do fim. Embora o clube não tenha confirmado oficialmente, já teria informado a fornecedora de material esportivo sobre a intenção de romper o contrato, que tinha validade até 2025.

De acordo com fontes, a gestão Ronaldo pretende encerrar o vínculo de forma amigável ao final desta temporada. No entanto, o contrato inclui uma cláusula de rescisão que prevê multa para ambas as partes em caso de quebra de contrato. Os valores das multas não foram divulgados.

A relação entre o Cruzeiro e a Adidas já vinha sendo prejudicada desde o ano passado devido a falhas na distribuição do material e vazamento de imagens dos novos modelos, entre outras questões.

No entanto, o ponto de maior conflito ocorreu na última sexta-feira (17), quando a Adidas utilizou o termo "Maior de Minas" em seu site oficial para se referir ao lançamento da camisa do arquirrival Atlético.

Após a repercussão negativa, a Adidas pediu desculpas ao torcedor do Cruzeiro, mas a gestão Ronaldo não aceitou a situação.

O CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, afirmou que o clube tomaria medidas firmes e que a situação seria tratada de maneira dura. O Tempo Sports tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa da Adidas para obter um posicionamento, mas ainda não obteve resposta.

