Final do Mineiro: como adquirir ingressos para o jogo entre Atlético e América

Foto: Pedro Souza/Atlético

A partir desta quarta-feira (5), os ingressos para a partida de volta da final do Campeonato Mineiro entre Atlético e América estarão à venda. O clássico que definirá o campeão estadual de 2023 ocorrerá neste domingo, às 16h30, no Mineirão.

Os torcedores alvinegros que fazem parte do programa Galo na Veia terão prioridade na compra das entradas, que variam de R$ 64,40 a R$ 467,00.

A venda será iniciada pela internet, através do site oficial do Atlético, e também haverá vendas presenciais a partir de sexta-feira (7) (confira todos os detalhes abaixo).

Os torcedores do América poderão adquirir os bilhetes a partir das 11h desta quarta-feira (5), somente de forma online. Os visitantes ocuparão o Setor Amarelo, com ingressos a R$ 184,00 (inteira) ou R$ 92,00 (meia-entrada).

Com a vitória por 3 a 2 na partida realizada no Independência, o Atlético será campeão mesmo se perder por um gol de diferença. Portanto, o Coelho precisa vencer por dois gols de vantagem.

Datas e horários de início da venda para cada categoria:

Data – Horário de início – Categoria Galo Na Veia

5/4 – 11h – Forte e Vingador / Preto / Internacional + 1º adicional Forte e Vingador / Preto / Internacional

5/4 – 17h – Prata + 1º adicional Prata

5/4 – 18h – Branco / Clubes + 1º adicional Branco / Clubes

5/4 – 19h – Arena MRV + 1º adicional Arena MRV

5/4 – 20h – 2º, 3º e 4º adicionais Forte e Vingador / Preto / Internacional

5/4 – 21h – 2º, 3º e 4º adicionais Prata

5/4 – 22h – 2º, 3º e 4º adicionais Branco / Clubes / Arena MRV

5/4 – 23h – Todos os Públicos

5/4 – 11h – Visitante: o e-ticket (QR Code) somente estará disponível para download a partir de seis horas antes do início da partida.

Encerramento venda on-line: 9/4 (15h30)

Informações do acesso:

– Os portões do estádio serão abertos às 14h30;

– Crianças de todas as idades precisam de ingresso para acessar o estádio;

– Os ingressos adquiridos no formato QRCode serão disponibilizados no App do Atlético, na conta do titular da compra, desde que o usuário complete o cadastro no App, com e-mail e CPF;

– Para ingressos carregados no cartão Galo Na Veia, é indispensável a apresentação do cartão no momento do acesso;

– Ingresso em formato QR code: é obrigatória a apresentação do voucher do ingresso, em formato digital, no Smartphone;

– Sob nenhuma hipótese, serão aceitos vouchers QR code impressos em folha A4.

Da redação

Fonte: Itatiaia