FMF cancela última partida da repescagem entre Democrata-SL e Patrocinense

A última partida da Repescagem do Campeonato Mineiro Módulo I, também chamada de "Triangular Final", entre Democrata-SL e Patrocinense marcada para sábado 08/04 não irá acontecer. A partida foi cancelada após pedido do clube de Sete Lagoas à Federação Mineira de Futebol e concordância do Patrocinense e da emissora oficial da competição. Mesmo que fosse realizada, o resultado final da repescagem não mudaria já que o Democrata-SL não têm mais chances de obter pontos necessários para escapar do rebaixamento.

Foto: Reprodução Internet

No Ofício FMF/DCO/007/2023 da Diretoria de Competições da FMF divulgado hoje (04) pelo Democrata, o clube setelagoano contextualiza que, após o resultado do jogo válido pela 5ª rodada da Fase Repescagem, as equipes da Caldense e do próprio Democrata já estão matematicamente rebaixadas para o Módulo 2 do Mineiro em 2024. Por isso a última partida pela 6ª rodada não poderia modificar algo em relação ao rebaixamento.

O clube justifica ainda que essa última partida envolveria altos custos com logística, parte operacional, taxas de arbitragem, entre outros e que seu cancelamento não seria prejudicial à Competição.

A Diretoria de Competições relata também no ofício que "a emissora NSports, detentora dos direitos de transmissão dos jogos entre clubes do interior, ao ser consultada, concordou com a não realização da partida". Além disso, o Patrocinense (que seria adversário do Democrata no último jogo) também concordou com o cancelamento.

Diante disso, a FMF cancelou a partida em questão sem aplicação de qualquer punição regulamentar e/ou disciplinar.

A FMF ressalta ainda que "os clubes aceitam e reconhecem a classificação da 5ª rodada da Fase Repescagem como sendo a classificação final da competição (Patrocinense em 10º, Caldense em 11º e Democrata em 12º), nos exatos termos do art. 27, III do REC, renunciando expressamente ao direito de questioná-la posteriormente".

Após a confirmação do cancelamento, o Democrata informou em suas redes sociais que os jogadores foram dispensados e que a diretoria começa, a partir de agora, a planejar o próximo ano.

*Matéria atualizada às 18:12 - 04/04/2023.

Da Redação, Vinícius Oliveira

Fonte: Democrata FC