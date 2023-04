Aprovado: gramado do Mineirão passa por inspeção da Conmebol antes de Galo x Libertad

Um dia após as imagens do gramado do Mineirão viralizarem por conta da aparência amarelada, a Minas Arena, por meio de sua assessoria de imprensa informou que o campo foi aprovado pela Conmebol para a realização do duelo entre Galo e Libertad, do Paraguai, nesta quinta-feira (6), no Gigante da Pampulha.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Em comunicado enviado à imprensa, a Minas Arena informou que o gramado está dentro dos critérios de jogabilidade prevista nas normas internacionais de qualidade:

"O Mineirão informa que seu gramado foi aprovado por inspeção da Conmebol, realizada nessa terça-feira (4), para a partida Atlético x Libertad, nesta quinta (6), pela Copa Libertadores, atendendo a todos os critérios de jogabilidade previstos nas normas internacionais de qualidade.

Os trabalhos de manutenção e tratamento são diários, planejados de acordo com a agenda de jogos e eventos da temporada. Por se tratar de um gramado natural, as marcas amareladas se dão em decorrência de sombreamento nos locais de montagem de estruturas, sem prejuízos à jogabilidade e com impacto puramente visual que será minimizado com a evolução da grama ao longo do tempo".

O Mineirão receberá cinco jogos nos próximos dez dias, sendo quatro deles do Atlético e um, provavelmente, do Cruzeiro. O Galo encara o Libertad, nesta quinta-feira, e depois joga contra América, Brasil de Pelotas-RS e Vasco, enquanto a Raposa deve mandar seu jogo contra o Náutico no Gigante da Pampulha.

Com O Tempo