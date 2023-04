Finalíssima Feminina: Brasil x Inglaterra - Onde Ver e em que Horário

A Seleção Brasileira Feminina enfrentará a Inglaterra em um importante teste de preparação para a Copa do Mundo, na primeira edição da "Copa dos Campeões Conmebol-UEFA Feminina", também conhecida como "Finalíssima Feminina". O jogo acontecerá nesta quinta-feira (6), às 15h45, e terá transmissão ao vivo pelo SBT, ESPN e Star+.

Na quinta-feira (6), a Seleção Brasileira Feminina terá um teste importante em preparação para a Copa do Mundo, que acontece em julho. A equipe enfrentará a Inglaterra na primeira edição da "Copa dos Campeões Conmebol-UEFA Feminina", também conhecida como "Finalíssima Feminina". A partida será disputada em Wembley, às 15h45 (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo pelo SBT, ESPN e Star+. Infelizmente, a Globo não transmitirá o jogo.

A Inglaterra, atual campeã da Eurocopa, é uma das favoritas ao título da próxima Copa do Mundo e ocupa a quarta posição no ranking da FIFA de seleções femininas. Já o Brasil, que venceu a Copa América em 2022, está na oitava posição do ranking mundial. Infelizmente, a Seleção Brasileira terá desfalques importantes para o jogo, incluindo a craque Marta, que foi cortada por conta de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda.

A partida será um grande desafio para a Seleção Brasileira e uma oportunidade para testar novas opções e estratégias antes do torneio mais importante do futebol feminino.

Jogadoras convocadas pelo Brasil:

Goleiras: Letícia Izidoro, Luciana, Camila;

Defensoras: Antônia, Lauren, Kathellen, Tamires, Rafaelle, Tarciane, Yasmim, Bruninha, Fê Palermo;

Meio-campistas: Adriana, Luana, Ary Borges, Ana Vitória, Kerolin, Aline Gomes, Ingryd, Gabi Portilho, Duda Francelino;

Atacantes: Duda Santos, Geyse, Gabi Nunes, Bia Zaneratto, Andressa Alves;





